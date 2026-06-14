DU में फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सुनहरा मौका, प्रोफेशनल कोर्सेज में शुरू हुए एडमिशन

DU COL Admission 2026 : दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग (COL) ने फॉरेन लैंग्वेज और कई प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स के साथ-साथ नौकरी करने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह कदम उन छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते लेकिन नई लैंग्वेज सीखकर या प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर अपने करियर को मजबूत बनाना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा.

किन फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स में मिल रहा है एडमिशन?

कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग (COL) ने एक साले के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन शुरू किए हैं. इन कोर्सेज के तहत छात्र कई फेमस फॉरेन लैंग्वेज सीख सकेंगे. इनमें शामिल भाषाएं जर्मन (German), फ्रेंच (French), स्पेनिश (Spanish), इटालियन (Italian), पुर्तगाली (Portuguese), चीनी (Chinese), जापानी (Japanese) और कोरियन (Korean) हैं. इन कोर्सेज का संचालन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज विभाग और ईस्ट एशियन स्टडीज विभाग के सहयोग से किया जाएगा.

अब ऑनलाइन भी सीख सकेंगे फॉरेन लैंग्वेज

COL की निदेशक प्रोफेसर के अनुसार, ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर (OLDC) जल्द ही इन फॉरेन लैंग्वेज कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में भी शुरू करेगा. इससे देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले छात्र भी घर बैठे इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकेंगे. ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो नौकरी के कारण नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं.

रूसी भाषा के कोर्स भी होंगे शुरू

दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी भाषा शिक्षा का दायरा और बढ़ाने जा रही है. यूनिवर्सिटी जल्द ही रूसी भाषा (Russian) में भी एक साल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा. इन कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी के स्लावोनिक और फिनो-उग्रियन स्टडीज विभाग के सहयोग से शुरू किया जाएगा. रूसी भाषा के ये कोर्स क्लासरूम और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों में उपलब्ध होंगे.

इन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी मिलेगा एडमिशन

फॉरेन लैंग्वेज कार्यक्रमों के अलावा कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के तहत कई प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन शुरू किए जा रहे हैं. इन कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जून 2026 से शुरू होगी. इनमें शामिल प्रमुख कोर्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA), मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (MLISc), बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (BLISc) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया लीडरशिप (PGDADLM) हैं.

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आवेदन कब से शुरू हुए और आखिरी तारीख क्या है?

फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जून 2026 से शुरू हो चुकी है.उम्मीदवार 10 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें.

कैसे करें अप्लाई?

अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की आधिकारिक एडमिशन वेबसाइट https://cifl.oldcdu.ac.in/ पर जाना होगा. वहां जाकर उम्मीदवार पात्रता, फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है.

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