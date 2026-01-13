DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने वर्ष 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत अलग-अलग पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

परीक्षा कैलेंडर जारी, कई महीनों तक चलेगा सेलेक्शन प्रोसेस

डीएसएसएसबी की ओर से जारी ताजा नोटिस के अनुसार, बोर्ड की भर्ती परीक्षाएं 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 14 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस अवधि के दौरान दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षाएं कराई जाएंगी.

सभी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, CBT मोड में आयोजन

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाएं पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित होंगी. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से सवाल हल करने होंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध रहेगी.

पहले दिन कई अहम पदों के लिए होगी परीक्षा

16 फरवरी 2026 को पहले चरण की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इस दिन डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर, ड्राइवर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पीजीटी, टीजीटी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी और एमटीएस जैसे पदों के लिए परीक्षा होगी. ये भर्तियां दिल्ली हाई कोर्ट, शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी और ड्रग्स कंट्रोल विभाग से जुड़ी हैं.

उम्र में छूट को लेकर अभी भी बना हुआ है इंतजार

हालांकि, नए परीक्षा नोटिफिकेशन में उम्र सीमा में छूट को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. इससे पहले शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि जब तक उम्र में छूट को लेकर व्यवस्था नहीं बनती, तब तक नई डेटशीट जारी नहीं की जाएगी. पिछली सरकारों के दौरान लंबे समय तक DSSSB परीक्षाएं नहीं होने से कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं.

अलग नोटिस आने की उम्मीद, अभ्यर्थी अलर्ट रहें

उम्मीद जताई जा रही है कि उम्र में छूट को लेकर बोर्ड जल्द ही अलग से नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें और परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ नए निर्देशों पर भी नजर बनाए रखें.

