कितने पढ़े लिखे हैं दिनेश त्रिवेदी, जिन्हें भारत सरकार ने बांग्लादेश में बनाया हाई कमिश्नर?

Dinesh Trivedi High Commissioner Bangladesh : भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं. हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में कुछ चुनौतियां आई थीं और अब भारत सरकार चाहती है कि इन संबंधों को नए सिरे से संतुलित और मजबूत किया जाए. ऐसे में लोग दिनेश त्रिवेदी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और गूगल पर सर्च कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि दिनेश त्रिवेदी कितने पढ़े लिखे हैं. जिन्हें भारत सरकार ने बांग्लादेश में हाई कमिश्नर बनाया.

कौन हैं दिनेश त्रिवेदी?

दिनेश त्रिवेदी का जन्म 4 जून 1950 को हुआ था. वे पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक जाना-माना चेहरा रहे हैं. उन्होंने बैरकपुर लोकसभा सीट से 2009 से 2019 तक सांसद के रूप में काम किया. इसके अलावा वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने दो अलग-अलग समय में सेवाएं दीं. उनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. वे लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े रहे और उसी पार्टी के जरिए केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने. हालांकि, साल 2021 में उन्होंने TMC छोड़ दी और बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए.

कितने पढ़े-लिखे हैं दिनेश त्रिवेदी?

दिनेश त्रिवेदी अच्छी शिक्षा प्राप्त नेता माने जाते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता में पूरी की. वे बिजनेस मैनेजमेंट और प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें राजनीति और प्रशासन दोनों में प्रभावी बनाया. उन्हें नीतियों को समझने, आर्थिक फैसले लेने और बड़े स्तर पर प्रशासन संभालने की समझ है. यही वजह है कि उन्हें रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई थी.

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रेल मंत्री रहते हुए बड़ा फैसला

साल 2012 में जब वे रेल मंत्री थे, तब उन्होंने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया था. उन्होंने रेल बजट में यात्री किराए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. यह बढ़ोतरी कई सालों बाद की जा रही थी, जिससे रेलवे की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, लेकिन इस फैसले का उनकी ही पार्टी ने विरोध किया. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस बढ़ोतरी के खिलाफ थीं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. पार्टी के दबाव के कारण दिनेश त्रिवेदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

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