हाल ही में मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पीएचडी करने की बात कही. लेकिन उन्होंने इसके लिए जो सब्जेक्ट चुना है. उसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

भूतों पर पीएचडी कौन करने जाता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने की है. हालांकि भारत में अभी तक भूत-प्रेत या अलौकिक शक्तियों पर पीएचडी करने का कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जो पैरानॉर्मल स्टडी, परासाइकोलॉजी और अलौकिक घटनाओं पर शोध को मान्यता देते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह के कोर्स में छात्र अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, रहस्यमय अनुभव करते हैं और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इन घटनाओं के महत्व को समझते हैं.

इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है एडिनबरा विश्वविद्यालय का कोस्टलर परासाइकोलॉजी यूनिट. यह यूनिट परासाइकोलॉजी के कई पहलुओं पर शोध करता है. इसमें छात्र ऐतिहासिक संदर्भ, शरीर से बाहर के अनुभव, भूत-प्रेत या अलौकिक घटनाओं के अनुभव, सपनों का अध्ययन, मानसिक या सायको क्षमता और कई अन्य विषयों का अध्ययन कर सकते हैं. छात्र इन विषयों पर विभिन्न स्तरों के कोर्स भी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एडिनबरा विश्वविद्यालय पिछले 50 सालों से इस कोर्स को ऑफर कर रहा है. इसके अलावा, दुनिया के कई अन्य विश्वविद्यालय भी इस तरह के कोर्स उपलब्ध कराते हैं.

कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी सांस्कृतिक मानवशास्त्र वह विषय है जिसमें मानव समाज, उसकी परंपराएं, रीति-रिवाज, धर्म और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है. इस कोर्स में छात्र सीखते हैं कि अलग-अलग समाज अपने रीति-रिवाज, धर्म, भाषा और कला के माध्यम से जीवन कैसे जीते हैं.

ये यूनिवर्सिटी कराती हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कोर्स

दुनिया भर की कई बड़ी यूनिवर्सिटी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के कोर्स करवाती हैं. इनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं. इस कोर्स में छात्र सामाजिक संरचना, भाषा, संस्कृति और धर्म के प्रभाव को समझते हैं और शोध के जरिए इन विषयों में गहराई से अध्ययन कर सकते हैं.

