डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?

अगर आप विदेश में नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो यूरोप का खूबसूरत देश डेनमार्क आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. यह देश न सिर्फ अपनी साफ-सुथरी सड़कों, मॉर्डन लाइफस्टाइल और खुशहाल माहौल के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां का वेतनमान भी भारतीय युवाओं को अपनी ओर काफी अट्रैक्ट करता है. खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में डेनमार्क में काम करने वालों को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है.

जब कोई भारत से बाहर काम करने जाता है तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है वहां की करेंसी कितनी मजबूत है या अगर मैं वहां 1 लाख कमाऊं तो भारत में इसकी कीमत कितनी होगी. तो चलिए जानते हैं कि डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन भारत की मुद्रा भारतीय रुपया के मुकाबले कितनी मजबूत है और वहां कमाई करने पर भारत में वह रकम कितनी होती है.

डेनमार्क की करेंसी कितनी मजबूत?

डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी डेनिश क्रोन (DKK) है. इसे स्थानीय भाषा में Kroner भी कहा जाता है. यह यूरोप की स्थिर और मजबूत मुद्राओं में से एक मानी जाती है. वर्तमान में, 1 डेनिश क्रोन (1 DKK) लगभग 13.73 भारतीय रुपये (INR) के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि डेनमार्क की करेंसी भारतीय रुपये की तुलना में लगभग 13 गुना ज्यादा वैल्यू है.

डेनमार्क में 1 लाख क्रोन की कमाई भारत में कितनी होगी?

अगर आप डेनमार्क में नौकरी करते हैं और आपकी मासिक सैलरी 1,00,000 DKK, डेनिश क्रोन है. तो मौजूदा विनिमय दर के अनुसार, डेनमार्क में 1 लाख क्रोन की कमाई भारत में 13,73,000 होगी यानी डेनमार्क में 1 लाख क्रोन कमाने वाला व्यक्ति भारत के हिसाब से लगभग 13.7 लाख रुपये महीना कमा रहा है.

डेनमार्क में नौकरियां

डेनमार्क में भारतीय युवाओं के लिए करियर के बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं. खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर जैसे डॉक्टर, नर्स, रिसर्चर, फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और टेक्निकल प्रोफेशन. डेनमार्क सरकार विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीजा और स्पेशल परमिट देती है. इसके तहत योग्य उम्मीदवार वहां जाकर स्थायी नौकरी कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं.

वहीं जब भी आप डेनमार्क जाने की योजना बनाते हैं तो सबसे जरूरी काम होता है अपनी मुद्रा भारतीय रुपये (INR) को डेनिश क्रोन (DKK) में बदलना, इस काम के लिए आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. विदेशी मुद्रा की दरें रोजाना बदलती रहती हैं, इसलिए जब आप रुपये को डेनिश क्रोन में बदलें, तो लाइव एक्सचेंज रेट जरूर चेक करें.

