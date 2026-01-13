हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स

CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स

CUET PG 2026 का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल है इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के पास आज फॉर्म भरने का आखिरी मौका है, यहां जानें  स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 13 Jan 2026 12:30 AM (IST)
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी है. जो छात्र अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास बहुत कम समय बचा है. अगर आपने समय रहते आवेदन नहीं किया, तो इस साल परीक्षा देने का मौका हाथ से निकल सकता है.

NTA ने CUET PG 2026 को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि आवेदन की अंतिम डेट 14 जनवरी तय की गई है और इसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लें. कई बार आखिरी समय में वेबसाइट स्लो हो जाती है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

CUET PG 2026 के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1400 रुपये, EWS और OBC को 1200 रुपये, SC/ST को 1100 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा. अगर कोई अभ्यर्थी अतिरिक्त टेस्ट पेपर चुनता है, तो सामान्य वर्ग से 700 रुपये और अन्य श्रेणियों से 600 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. विदेशी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 7000 रुपये और एडिशनल पेपर के लिए 3500 रुपये तय किया गया है.

यह भी पढ़ें -  प्रसार भारती में MBA पास वालों के लिए निकली नौकरी, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

फॉर्म में गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका

अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. NTA करेक्शन विंडो खोलने जा रहा है. यह सुविधा 18 जनवरी से 20 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं.हालांकि कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए पहली बार ही फॉर्म ध्यान से भरना बेहतर होता है.  

कैसे भरें फॉर्म

  • सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर जाएं.
  • होमपेज पर “Registration for CUET (PG) 2026 is LIVE” वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें.
  • रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी.
  • उम्मीदवार अब लॉगिन करके जरूरी जानकारी भरें.
  • इसके बाद कैंडिडेट्स फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • अब उम्मीदवार फीस सबमिट करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके सेव रख लें.

  • यह भी पढ़ें - ​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

Published at : 13 Jan 2026 12:30 PM (IST)
CUET PG 2026 CUET Last Date
Embed widget