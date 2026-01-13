CUET PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, फटाफट करें रजिस्ट्रेशन; यहां हैं जरूरी डिटेल्स

अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी है. जो छात्र अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास बहुत कम समय बचा है. अगर आपने समय रहते आवेदन नहीं किया, तो इस साल परीक्षा देने का मौका हाथ से निकल सकता है.

NTA ने CUET PG 2026 को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि आवेदन की अंतिम डेट 14 जनवरी तय की गई है और इसके बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन पूरा कर लें. कई बार आखिरी समय में वेबसाइट स्लो हो जाती है, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

CUET PG 2026 के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1400 रुपये, EWS और OBC को 1200 रुपये, SC/ST को 1100 रुपये और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा. अगर कोई अभ्यर्थी अतिरिक्त टेस्ट पेपर चुनता है, तो सामान्य वर्ग से 700 रुपये और अन्य श्रेणियों से 600 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. विदेशी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 7000 रुपये और एडिशनल पेपर के लिए 3500 रुपये तय किया गया है.

फॉर्म में गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका

अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. NTA करेक्शन विंडो खोलने जा रहा है. यह सुविधा 18 जनवरी से 20 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं.हालांकि कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए पहली बार ही फॉर्म ध्यान से भरना बेहतर होता है.

कैसे भरें फॉर्म

