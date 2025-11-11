हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाबंगाल पुलिस में DSP बनीं ऋषा घोष, जानें यूपी की DSP दीप्ति शर्मा से सैलरी कम या ज्यादा?

बंगाल पुलिस में DSP बनीं ऋषा घोष, जानें यूपी की DSP दीप्ति शर्मा से सैलरी कम या ज्यादा?

भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार विकेटकीपर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है. वहीं यूपी की दीप्ति शर्मा भी पहले ही इसी पद पर आ चुकी हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर लिया। इस वर्ल्ड कप में कई चेहरे सामने उभर के आए, जिनमें से एक नाम ऋचा घोष का भी है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने न केवल मैदान पर अपने दमदार खेल से देश का नाम रोशन किया है, बल्कि अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को राज्य पुलिस विभाग में उप-अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया है.

ऋचा घोष का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल हो गया है जिन्होंने खेल के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा में भी अपनी जगह बनाई है. महिला वनडे विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत को प्रभावित किया था और अब उनकी इस उपलब्धि को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है.

बंगाल पुलिस में बनी DSP

पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को DSP पद पर नियुक्त किया है. यह पद उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत दिया गया है. अब ऋचा न केवल विकेट के पीछे जिम्मेदारी निभाएंगी, बल्कि समाज की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी.

कितनी है ऋचा घोष की सैलरी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार में एक DSP का मूल वेतन 56,100 प्रति माह होता है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

दीप्ति शर्मा को कितनी सैलरी?

वहीं, उत्तर प्रदेश की क्रिकेटर और DSP दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्हें जनवरी 2025 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP नियुक्त किया गया था. यूपी में DSP की बेसिक सैलरी 56,100 से शुरू होती है और भत्तों और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान किए जाते हैं.

ऋचा और दीप्ती का सफर

ऋचा घोष ने अपने छोटे से करियर में कई शानदार पारियां खेली हैं. तेज-तर्रार बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए वो जानी जाती हैं. महिला क्रिकेट में उनका नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया. वहीं, दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मानी जाती हैं. उन्होंने कई मैचों में गेंद और बल्ले दोनों से टीम को जीत दिलाई है.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Education Richa Ghosh DSP Bengal Police Deepti Sharma DSP Salary
