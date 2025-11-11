बंगाल पुलिस में DSP बनीं ऋषा घोष, जानें यूपी की DSP दीप्ति शर्मा से सैलरी कम या ज्यादा?

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर लिया। इस वर्ल्ड कप में कई चेहरे सामने उभर के आए, जिनमें से एक नाम ऋचा घोष का भी है.



भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने न केवल मैदान पर अपने दमदार खेल से देश का नाम रोशन किया है, बल्कि अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को राज्य पुलिस विभाग में उप-अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया है.



ऋचा घोष का नाम उन खिलाड़ियों में शामिल हो गया है जिन्होंने खेल के साथ-साथ प्रशासनिक सेवा में भी अपनी जगह बनाई है. महिला वनडे विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत को प्रभावित किया था और अब उनकी इस उपलब्धि को राज्य सरकार ने सम्मानित किया है.



बंगाल पुलिस में बनी DSP



पश्चिम बंगाल सरकार ने ऋचा घोष को DSP पद पर नियुक्त किया है. यह पद उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत दिया गया है. अब ऋचा न केवल विकेट के पीछे जिम्मेदारी निभाएंगी, बल्कि समाज की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी.



कितनी है ऋचा घोष की सैलरी?



रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार में एक DSP का मूल वेतन 56,100 प्रति माह होता है. इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.



दीप्ति शर्मा को कितनी सैलरी?



वहीं, उत्तर प्रदेश की क्रिकेटर और DSP दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्हें जनवरी 2025 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP नियुक्त किया गया था. यूपी में DSP की बेसिक सैलरी 56,100 से शुरू होती है और भत्तों और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान किए जाते हैं.



ऋचा और दीप्ती का सफर



ऋचा घोष ने अपने छोटे से करियर में कई शानदार पारियां खेली हैं. तेज-तर्रार बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेटकीपिंग के लिए वो जानी जाती हैं. महिला क्रिकेट में उनका नाम उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया. वहीं, दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मानी जाती हैं. उन्होंने कई मैचों में गेंद और बल्ले दोनों से टीम को जीत दिलाई है.



