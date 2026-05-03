गुरुग्राम के बच्चों ने फिर मारी बाजी, CISCE बोर्ड की 10वीं-12वीं के छात्रों का 100% आया रिजल्ट

सीआईएससीई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है. इसमें गुरुग्राम स्थित स्कॉटिश हाई स्कूल के छात्रों ने 100% अंक प्राप्त कर परचम लहरा दिया है. किसी छात्र के 99.8% तो किसी छात्र के 99.5% तो किसी छात्र के 98.5% नंबर आए हैं. ऐसे छात्रों पर परिवार ही नहीं, बल्कि स्कूल को भी नाज है. स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की तरफ से टीचरों ने एक्स्ट्रा क्लासेस दीं. जिस बच्चे को भी कोई डाउट किसी चीज पर हुआ, वह डाउट क्लियर किया गया, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सके. इसका परिणाम आज यह है कि बच्चों ने दसवीं और बारहवीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं.

12वीं के बच्चों ने बताया सफलता का राज

सीआईएससीई बोर्ड में अच्छे अंक हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुरुग्राम के इन बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाकर इस चुनौती को भी मात दे दी. 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने बताया कि इतने अंक प्राप्त करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है. इसमें सबसे बड़ी मेहनत उनके माता-पिता की है, जिन्होंने उनका पढ़ाई के लिए प्रेरणा दी. उसके बाद स्कूल के टीचर्स की मेहनत है, जिन्होंने लगातार पढ़ने और हर डाउट को क्लियर करवाने में काफी मदद की है, जिसकी वजह से आज सभी बच्चों के अच्छे अंक आए हैं. 10वीं और 12वीं कक्षा में बच्चों ने 99.8 % अंक लाकर सबको हैरान कर दिया है. छात्रों का कहना है कि भविष्य में वे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करते रहेंगे, जिससे उनके माता-पिता और स्कूल दोनों का नाम रोशन हो सके.

10वीं के स्टूडेंट्स ने बताया कामयाबी का फलसफा

10वीं कक्षा से पास हुए छात्र-छात्राओं ने बताया कि उन्होंने मन को बिल्कुल शांत रखकर पढ़ाई की है, जिसकी वजह से उनके अच्छे नंबर आए हैं. 10वीं के अधिकतर बच्चों ने 11वीं कक्षा में साइंस , मैथ या होम साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं, जबकि 12वीं कक्षा पास कर चुके छात्र-छात्राओं ने अपनी अपनी भविष्य की पढ़ाई के बारे में बताते हुए कहा है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है. हालांकि, अभी तो कुछ बनने के लिए इन छात्र-छात्राओं को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सबसे मुश्किल बोर्ड में 100% अंक प्राप्त किए हैं, उसको देखते हुए इन बच्चों के सामने हर मंजिल का रास्ता आसान होता जाएगा.

कैसा रहा सीआईएससीई बोर्ड का रिजल्ट?

बता दें कि साल 2026 में 10वीं क्लास की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक हुई थी. वहीं, 12वीं क्लास की परीक्षा 12 फरवरी से 6 अप्रैल तक आयोजित की गई थी. करीब 2.6 लाख छात्र ICSE में और लगभग 1.5 लाख छात्र ISC परीक्षा में शामिल हुए. इन दोनों एग्जाम के नतीजे 30 अप्रैल को घोषित किए गए. आईसीएसई 10वीं के रिजल्ट में 99.18% छात्र पास हुए, जबकि आईएससी 12वीं में 99.13% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की. दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया.

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