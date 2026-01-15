UGC की लिस्ट नजरअंदाज की तो पछताना पड़ेगा, CBSE ने छात्रों को किया सावधान

देशभर में हर साल लाखों छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की तलाश शुरू कर देते हैं. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई आर्ट्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है. ऐसे समय में सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला होता है. इसी अहम फैसले को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है.

सीबीएसई ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जरूर जांच लें. बोर्ड का कहना है कि देश में कई ऐसे फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान सक्रिय हैं, जो छात्रों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर एडमिशन दे देते हैं और बाद में उनकी डिग्री किसी काम की नहीं रहती. ऐसे में छात्रों का समय, मेहनत और पैसा तीनों बर्बाद हो जाता है.

बोर्ड ने बताया कि हर साल कई छात्र अनजाने में फर्जी विश्वविद्यालयों के झांसे में आ जाते हैं. ये संस्थान आकर्षक विज्ञापन, कम फीस और जल्दी डिग्री देने का लालच देकर छात्रों को अपनी ओर खींचते हैं. जब छात्र वहां से पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री न तो सरकारी नौकरी में मान्य है और न ही किसी अच्छे संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए स्वीकार की जाती है. इसी खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने समय रहते यह सलाह जारी की है.

क्या दिए निर्देश?

सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने छात्रों और उनके माता-पिता को इस बारे में जागरूक करें. खासतौर पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह जानकारी दी जाए, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए सही फैसला ले सकें. बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना लगाएं, स्कूल की वेबसाइट और सर्कुलर के जरिए भी इसे साझा करें और पेरेंट्स-टीचर मीटिंग के दौरान इस विषय पर खुलकर बात करें.

यूजीसी कर रहा सतर्क

फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी भी लगातार छात्रों को सतर्क करता रहा है. यूजीसी हर साल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची जारी करता है. इस सूची में उन सभी संस्थानों के नाम होते हैं, जो बिना अनुमति के डिग्री देने का दावा करते हैं. यूजीसी का साफ कहना है कि इन संस्थानों से मिलने वाली डिग्री पूरी तरह से अमान्य होती है.

