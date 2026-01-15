हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC की लिस्ट नजरअंदाज की तो पछताना पड़ेगा, CBSE ने छात्रों को किया सावधान

UGC की लिस्ट नजरअंदाज की तो पछताना पड़ेगा, CBSE ने छात्रों को किया सावधान

सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को चेतावनी देते हुए फर्जी यूनिवर्सिटी से बचने के लिए कहा है. बोर्ड ने छात्रों को यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखने के लिए कहा है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Jan 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में हर साल लाखों छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की तलाश शुरू कर देते हैं. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, तो कोई आर्ट्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है. ऐसे समय में सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला होता है. इसी अहम फैसले को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है.

सीबीएसई ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जरूर जांच लें. बोर्ड का कहना है कि देश में कई ऐसे फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान सक्रिय हैं, जो छात्रों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर एडमिशन दे देते हैं और बाद में उनकी डिग्री किसी काम की नहीं रहती. ऐसे में छात्रों का समय, मेहनत और पैसा तीनों बर्बाद हो जाता है.

बोर्ड ने बताया कि हर साल कई छात्र अनजाने में फर्जी विश्वविद्यालयों के झांसे में आ जाते हैं. ये संस्थान आकर्षक विज्ञापन, कम फीस और जल्दी डिग्री देने का लालच देकर छात्रों को अपनी ओर खींचते हैं. जब छात्र वहां से पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री न तो सरकारी नौकरी में मान्य है और न ही किसी अच्छे संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए स्वीकार की जाती है. इसी खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने समय रहते यह सलाह जारी की है.

क्या दिए निर्देश?

सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने छात्रों और उनके माता-पिता को इस बारे में जागरूक करें. खासतौर पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह जानकारी दी जाए, ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए सही फैसला ले सकें. बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना लगाएं, स्कूल की वेबसाइट और सर्कुलर के जरिए भी इसे साझा करें और पेरेंट्स-टीचर मीटिंग के दौरान इस विषय पर खुलकर बात करें.

यूजीसी कर रहा सतर्क

फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी भी लगातार छात्रों को सतर्क करता रहा है. यूजीसी हर साल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची जारी करता है. इस सूची में उन सभी संस्थानों के नाम होते हैं, जो बिना अनुमति के डिग्री देने का दावा करते हैं. यूजीसी का साफ कहना है कि इन संस्थानों से मिलने वाली डिग्री पूरी तरह से अमान्य होती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 06:54 PM (IST)
और पढ़ें
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
अमेरिका ने वॉरशिप भेजा, ईरान ने सुल्तानी की फांसी रोकी, 4 संकेतों से समझें जंग होगी या नहीं
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
'धरोहरों को मिटाकर अपनी नेम प्लेट...', PM मोदी के खिलाफ क्या कह गए मल्लिकार्जुन खरगे
चीन का Are You Dead ऐप देखकर कांपे यूजर्स, पूछने लगे- यह भारत में कैसे होगा डाउनलोड?
पीली पत्तियों से हैं परेशान? जानें लकी बैंबू को सड़ने से बचाने के असरदार उपाय
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
