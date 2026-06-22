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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Re evaluation Result 2026: सीबीएसई रिजल्ट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द जारी होंगे नतीजे

CBSE Re evaluation Result 2026: सीबीएसई रिजल्ट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द जारी होंगे नतीजे

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों के परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुके हैं. उनके अनुसार करीब 17 लाख छात्रों में से लगभग 15.5 छात्रों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Jun 2026 08:51 AM (IST)
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CBSE re evaluation result 2026: सीबीएसई बोर्ड के उन लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी आई है, जिन्होंने 2026 बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद री इवैल्यूएशन, री असेसमेंट और री वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि इन सभी लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और बोर्ड बहुत जल्द छात्रों के रिजल्ट जारी करेगा. शनिवार को नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के आयोजन के बीच छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई को लंबित परिणाम को लेकर भी जरूरी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड की पोस्ट रिजल्ट प्रक्रियाएं लगभग अंतिम चरण में है और जिन छात्रों के आवेदन अभी प्रक्रिया में है, उनके रिजल्ट जल्द जारी किए जाएंगे. 

री इवैल्युएशन और री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में 

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्रों के परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुके हैं. उनके अनुसार करीब 17 लाख छात्रों में से लगभग 15.5 छात्रों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं. वहीं जिन छात्रों ने री इवैल्यूएशन, री असेसमेंट और री वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, उनकी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सीबीएसई इन रिजल्ट को जल्द जारी करेगा. ऐसे में लंबे समय से अपने संशोधित रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. 

छात्रों को नहीं होने देंगे परेशानी, शिक्षा मंत्री 

शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टूडेंट की पढ़ाई और फ्यूचर से जुड़े कामों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो. उन्होंने कहा कि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. उनका यह बयान उन छात्रों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है जो अपने संशोधित रिजल्ट के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. 

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छात्रों की मानसिक सेहत का भी किया जिक्र 

अपनी संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राजनीतिक दलों, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों और दूसरे हितधारकों से भी अपील की है कि वह छात्रों पर ज्यादा दबाव न बनाए. उन्होंने कहा कि देश के छात्रों का व्यवस्था पर भरोसा बना रखना रहना चाहिए और किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति प्रभावित हो. उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Jun 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan CBSE Re Evaluation Result 2026 CBSE Re Verification Result CBSE Re Assessment 2026
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