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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी

Weather Forecast: यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज! 22 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी

Weather Forecast: IMD ने देश के 22 राज्यों में बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है. बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है. कई जगह बारिश होगी तो कुछ इलाकों में लू भी जारी रहेगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 07:40 AM (IST)
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देश के कई राज्यों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के बाकी हिस्सों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में तेजी से आगे बढ़ेगा. ऐसे में मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

IMD के अनुसार, 25 जून तक मानसून की उत्तरी सीमा सूरत, इंदौर, मंडला और मोतिहारी से होकर गुजर रही है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है. 27 से 29 जून के बीच उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है. 28 जून को असम और मेघालय के कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश हो सकती है.

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22 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट 

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह समेत 22 राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हालांकि अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने का भी अलर्ट है.

दिल्ली के मौसम का क्या रहने वाला है हाल

दिल्ली के मौसम में आज 26 जून 2026 को बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज  हल्के-फुल्के बादल छाए रहेंगे. दोपहर के समय आंधी, बिजली और हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 27 जून को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा. हालांकि 28 जून को मौसम थोड़ा बदल सकता है और बारिश का कोई अलर्ट नहीं है.

उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में होगी बारिश

उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और संभल में बारिश का अलर्ट है. 27 और 28 जून को पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रह सकता है, जबकि पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश जारी रह सकती है. 29 जून को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है. 30 जून और 1 जुलाई को पूर्वी यूपी में ज्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी यूपी में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.

राजस्थान में बदल सकता है मौसम

राजस्थान में 26 जून से 1 जुलाई तक मौसम बदल सकता है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

बिहार-झारखंड में मौसम का हाल

बिहार में 26 जून 2026 को मौसम मिला-जुला रहेगा. कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है. वहीं दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में गर्मी और लू का असर बना रह सकता है. दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-मध्य बिहार के कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही गरज-चमक और वज्रपात की भी आशंका है. झारखंड में अगले 2 दिनों तक लू का असर रह सकता है. हालांकि 28 जून से 1 जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है.

देश के पहाड़ी राज्यों के मौसम का हाल

हिमाचल प्रदेश में 25 से 29 जून तक बारिश होने की संभावना है. 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है. 25 से 28 जून तक बारिश हो सकती है. 29 जून और 1 जुलाई को ज्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है. कई जगहों पर आंधी, बिजली और भारी बारिश हो सकती है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग में मौसम बदल सकता है. जम्मू-कश्मीर में 26 जून से 1 जुलाई के बीच कई जगहों पर आंधी, बिजली और बारिश हो सकती है. 30 जून और 1 जुलाई को ज्यादा इलाकों में बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
IMD Monsoon Update DELHI BIHAR
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