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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर अटक रहे छात्र, स्कैन कॉपी लेने में आ रही दिक्कतें बढ़ीं

CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर अटक रहे छात्र, स्कैन कॉपी लेने में आ रही दिक्कतें बढ़ीं

CBSE के री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के कारण छात्र अपनी जांची हुई कॉपियों की स्कैन कॉपी नहीं देख पा रहे हैं. आइए जानते हैं इसे लेकर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 19 May 2026 04:44 PM (IST)
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  • सीबीएसई 12वीं रिजल्ट बाद छात्रों को री-इवैल्यूएशन में दिक्कतें आ रही हैं.
  • छात्र ऑनलाइन जांची कॉपी की स्कैन कॉपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं.
  • वेबसाइट पर तकनीकी समस्याएँ, जैसे ब्लैंक पेज और कैप्चा न आना.
  • छात्र अपनी कॉपी न देख पाने से परेशान और तनावग्रस्त हैं.


CBSE 12वीं का रिजल्ट आने के बाद जहां कई घरों में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ छात्र चिंता और परेशानी से जूझ रहे हैं. वजह है  री-इवैल्यूएशन और OSM प्रक्रिया के तहत अपनी जांची हुई कॉपी की स्कैन कॉपी हासिल करने में आ रही तकनीकी दिक्कतें. बोर्ड ने पोस्ट रिजल्ट सुविधा शुरू कर दी है और कहा है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन छात्रों का कहना है कि वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही.

एबीपी न्यूज को एक छात्र ने नाम न बताने की शर्त पर अपना अनुभव साझा किया. उसने बताया कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वह न तो रजिस्टर कर पा रहा है, न लॉग इन. कभी कैप्चा कोड दिखाई नहीं देता, तो कभी वेबसाइट ही खाली पेज दिखाने लगती है. बार-बार प्रयास करने के बाद भी जब काम नहीं बनता, तो निराशा बढ़ जाती है.

कई छात्रों का कहना है कि जैसे ही वे CBSE की आधिकारिक साइट पर री-इवैल्यूएशन पोर्टल के लिंक पर क्लिक करते हैं, एक ब्लैंक पेज खुल जाता है, जहां कोई सेवा उपलब्ध नहीं दिखती. कुछ छात्रों ने बताया कि लॉग इन करने के दौरान कैप्चा कोड ही नहीं आता, जिससे आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता. सोशल मीडिया पर भी छात्र अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट डालकर बता रहे हैं कि वे किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं.

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क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स?

OSM प्रक्रिया के तहत छात्र अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देख सकते हैं. इसके बाद वे तय करते हैं कि उन्हें अंकों की जांच या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना है या नहीं. यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और छात्रों को अपनी कॉपी देखने का मौका मिले. लेकिन तकनीकी समस्या के कारण कई छात्र इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे.

क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स?

छात्रों का कहना है कि रिजल्ट के बाद पहले ही मन में कई सवाल होते हैं. ऐसे में जब वे अपनी कॉपी देखना चाहते हैं और वेबसाइट साथ नहीं देती, तो तनाव और बढ़ जाता है. कुछ छात्रों ने बताया कि वे देर रात या सुबह जल्दी लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है.

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Published at : 19 May 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Education CBSE  CBSE Re-evaluation Portal Issue CBSE Scanned Copy Problem
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