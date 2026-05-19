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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Playoffs Scenarios: आज LSG से हारते ही बाहर हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स? जानें क्या कहता है RR का समीकरण 

Playoffs Scenarios: आज LSG से हारते ही बाहर हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स? जानें क्या कहता है RR का समीकरण 

Rajasthan Royals Playoffs Scenario: अगर लखनऊ के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को हार झेलनी पड़ती है, तो क्या टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी? आइए जानते हैं कि पूरा समीकरण क्या कहता है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 May 2026 04:23 PM (IST)
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IPL 2026 Rajasthan Royals Playoffs Scenario: आज (19 मई) आईपीएल 2026 का 64वां लीग मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला राजस्थान के लिए प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होगा. तो आइए जानते हैं कि क्या मैच हार का सामना करते ही राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. 

आपको बता दें कि रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान ने 12 मैचों में से 6 में जीत हासिल की और 6 में हार का सामना किया. इस प्रदर्शन के साथ टीम 12 प्वाइंट्स के साथ प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है. 

क्या लखनऊ के खिलाफ हारते ही हो जाएगी एलिमिनेट 

अगर आज लखनऊ के खिलाफ राजस्थान को हार झेलनी पड़ी, तो टीम के पास 13 मैचों में 12 प्वाइंट्स होंगे. यहां से टीम ज्यादा से ज्यादा 14 प्वाइंट्स तक पहुंच पाएगी. इस प्रदर्शन के साथ टीम का प्लेऑफ में जगह बहुत मुश्किल होगा. इस सूरत में राजस्थान को बाकी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करती है.

जीत के साथ बरकरार रहेगी उम्मीद 

दूसरी तरफ, जीत के साथ राजस्थान के पास प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखने के पूरे चांस होंगे. आज जीत हासिल करके टीम 14 प्वाइंट्स पर पहुंच जाएगी. इसके बाद आखिरी मैच अपने खाते में डालकर राजस्थान 16 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह से बरकरार रख सकती है. आखिरी लीग मैच 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा. 

पिछले तीन मैचों में मिली हार 

गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान को पिछले तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम ने 3 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गंवाए हैं. बताते चलें कि टीम की शुरुआत काफी शानदार रही थी. टीम ने शुरुआती 4 मैचों में जीत अपने नाम की थी. इसके बाद मोमेंटम बिगड़ गया.  

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के बीच क्विंटन डिकॉक ने अचानक छोड़ा MI का साथ, मुंबई को एकसाथ 2 बड़े झटके

Published at : 19 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 IPL 2026 Playoffs Playoffs Scenario
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