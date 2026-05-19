आज LSG से हारते ही बाहर हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स? जानें क्या कहता है RR का समीकरण 

IPL 2026 Rajasthan Royals Playoffs Scenario: आज (19 मई) आईपीएल 2026 का 64वां लीग मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला राजस्थान के लिए प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होगा. तो आइए जानते हैं कि क्या मैच हार का सामना करते ही राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी.

आपको बता दें कि रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान ने 12 मैचों में से 6 में जीत हासिल की और 6 में हार का सामना किया. इस प्रदर्शन के साथ टीम 12 प्वाइंट्स के साथ प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है.

क्या लखनऊ के खिलाफ हारते ही हो जाएगी एलिमिनेट

अगर आज लखनऊ के खिलाफ राजस्थान को हार झेलनी पड़ी, तो टीम के पास 13 मैचों में 12 प्वाइंट्स होंगे. यहां से टीम ज्यादा से ज्यादा 14 प्वाइंट्स तक पहुंच पाएगी. इस प्रदर्शन के साथ टीम का प्लेऑफ में जगह बहुत मुश्किल होगा. इस सूरत में राजस्थान को बाकी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करती है.

जीत के साथ बरकरार रहेगी उम्मीद

दूसरी तरफ, जीत के साथ राजस्थान के पास प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखने के पूरे चांस होंगे. आज जीत हासिल करके टीम 14 प्वाइंट्स पर पहुंच जाएगी. इसके बाद आखिरी मैच अपने खाते में डालकर राजस्थान 16 प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह से बरकरार रख सकती है. आखिरी लीग मैच 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा.

पिछले तीन मैचों में मिली हार

गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान को पिछले तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. टीम ने 3 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गंवाए हैं. बताते चलें कि टीम की शुरुआत काफी शानदार रही थी. टीम ने शुरुआती 4 मैचों में जीत अपने नाम की थी. इसके बाद मोमेंटम बिगड़ गया.

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