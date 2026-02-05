हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षासीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

सीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से फरवरी में आयोजित होने वाले सीटेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक साइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी जानकारी दी है. सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र एक जरूरी दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

सीबीएसई की ओर से सीटेट फरवरी 2026 का एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है. उम्मीदवार सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. इसलिए सभी उम्मीदवार समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसकी एक से दो कॉपी प्रिंट कर रखें.

7 और 8 फरवरी को होगी सीटेट परीक्षा

सीबीएसई सीटेट 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा दो दिनों में और दो पालियों में होगी. पहले दिन और दूसरे दिन दोनों ही दिन पेपर-1 और पेपर-2 आयोजित किए जाएंगे. पेपर-1 प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होगा, जबकि पेपर-2 उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा.

परीक्षा का समय पहले से तय कर दिया गया है. सुबह की पाली में पेपर-1 और दोपहर की पाली में पेपर-2 आयोजित किया जाएगा. प्रत्येक पेपर की अवधि ढाई घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी.

देशभर के 140 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र

सीटेट 2026 परीक्षा देशभर के 140 शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को उनके आवेदन के अनुसार परीक्षा शहर आवंटित किए गए हैं. इससे पहले सीबीएसई ने 23 जनवरी 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी, जिससे उम्मीदवारों को पहले ही यह जानकारी मिल गई थी कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. इससे उम्मीदवारों को यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में आसानी हुई.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह

सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले पहचान की जांच की जाएगी. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा. बिना वैध दस्तावेज के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एडमिट कार्ड में जरूर जांचें ये बातें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा केंद्र का पता और फोटो स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. अगर किसी भी तरह की गलती नजर आती है, तो उम्मीदवार तुरंत सीबीएसई से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें -  UPSC नियमों में बड़ा बदलाव: बार-बार सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे IAS-IFS, IPS ऑप्शन को लेकर भी हुआ बदलाव

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Education CBSE CTET Admit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्यार कबूल या प्लान्ड चुप्पी? दिशा–तलविंदर अफेयर पर बढ़ा रहस्य
Gold Price Correction के बाद Big Rally? JP Morgan का Bold Claim | Paisa Live
Ghaziabad Girl Sucide News : जिन 3 बच्चियों ने की आत्महत्या उसके पीछे कोरियन कनेक्शन आया सामने
Rajya Sabha में आज AAP सासंद ने उठाया Delhi में गायब हो रहे बच्चों का मामला । People Missing Case
Bhopal Protest: फिल्म 'घूसखोर पंडित' का ट्रेलर आते ही देश भर में विरोध शुरू | Ghooskhor Pandit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
आईपीएल 2026
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?
क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?
हेल्थ
Early Cancer Symptoms: शरीर में होने वाले इन छोटे बदलावों को न करें इग्नोर, एक्सपर्ट ने बताए कैंसर के शुरुआती संकेत
शरीर में होने वाले इन छोटे बदलावों को न करें इग्नोर, एक्सपर्ट ने बताए कैंसर के शुरुआती संकेत
ट्रेंडिंग
हालात बहुत डरावने हैं... दिल्ली से गायब हो रहीं लड़कियां, खबरें सुनकर सरकार और पुलिस पर भड़के यूजर्स 
हालात बहुत डरावने हैं... दिल्ली से गायब हो रहीं लड़कियां, खबरें सुनकर सरकार और पुलिस पर भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget