सीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी जानकारी दी है. सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र एक जरूरी दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

सीबीएसई की ओर से सीटेट फरवरी 2026 का एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है. उम्मीदवार सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. इसलिए सभी उम्मीदवार समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसकी एक से दो कॉपी प्रिंट कर रखें.

7 और 8 फरवरी को होगी सीटेट परीक्षा

सीबीएसई सीटेट 2026 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा दो दिनों में और दो पालियों में होगी. पहले दिन और दूसरे दिन दोनों ही दिन पेपर-1 और पेपर-2 आयोजित किए जाएंगे. पेपर-1 प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होगा, जबकि पेपर-2 उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा.

परीक्षा का समय पहले से तय कर दिया गया है. सुबह की पाली में पेपर-1 और दोपहर की पाली में पेपर-2 आयोजित किया जाएगा. प्रत्येक पेपर की अवधि ढाई घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी.

देशभर के 140 शहरों में होंगे परीक्षा केंद्र

सीटेट 2026 परीक्षा देशभर के 140 शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को उनके आवेदन के अनुसार परीक्षा शहर आवंटित किए गए हैं. इससे पहले सीबीएसई ने 23 जनवरी 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी, जिससे उम्मीदवारों को पहले ही यह जानकारी मिल गई थी कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. इससे उम्मीदवारों को यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में आसानी हुई.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह

सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले पहचान की जांच की जाएगी. इसके लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा. बिना वैध दस्तावेज के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एडमिट कार्ड में जरूर जांचें ये बातें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा केंद्र का पता और फोटो स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. अगर किसी भी तरह की गलती नजर आती है, तो उम्मीदवार तुरंत सीबीएसई से संपर्क करें.

