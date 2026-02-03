हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE CTET 2026: CTET 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी, ऐसे बनाएं टाइम टेबल, जानें तारीखें-शिफ्ट और जरूरी नोटिस

CBSE CTET 2026: CTET 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी, ऐसे बनाएं टाइम टेबल, जानें तारीखें-शिफ्ट और जरूरी नोटिस

इस बार CBSE ने परीक्षा के आयोजन में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. पहले CTET एक ही दिन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ने के कारण बोर्ड ने फैसला लिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Feb 2026 08:13 PM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने फरवरी 2026 के लिए सीटीईटी (Central Teacher Eligibility Test – CTET) का पूरा परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. यह परीक्षा उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है जो भारत में क्लास 1 से 8 तक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं. CTET पास करना सरकारी और कई प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी है.

इस बार CBSE ने परीक्षा के आयोजन में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. पहले CTET एक ही दिन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ने के कारण बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब यह परीक्षा दो दिनों में आयोजित की जाएगी. इससे न सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर मैनेजमेंट आसान होगा, बल्कि उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 
 
CTET 2026 की नई तारीखें और शिफ्ट 

CBSE ने आधिकारिक नोटिस में बताया है कि CTET का 21वां संस्करण अब 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. पहले यह परीक्षा सिर्फ 8 फरवरी को ही होने वाली थी. बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि दो दिन में परीक्षा कराने से मैनेजमेंट और सुरक्षा के साथ-साथ उम्मीदवारों की सुविधा भी बेहतर होगी. 

परीक्षा दोनों दिनों में दो-दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, और हर दिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आयोजित होंगे. परीक्षा देशभर के लगभग 140 शहरों में कराई जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. 

CTET 2026 का टाइम टेबल

CTET 2026 का शेड्यूल इस तरह बनाया गया है कि परीक्षा दो दिनों में आयोजित होगी, यानी 7 और 8 फरवरी 2026 को, दोनों ही दिनों में सुबह की शिफ्ट में पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होगा, जबकि दोपहर की शिफ्ट में पेपर 1 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी. पेपर की टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट है. इसका मतलब है कि उम्मीदवार दोनों दिनों में सुबह पेपर 2 और दोपहर पेपर 1 देंगे, जिससे परीक्षा का समय और मैनेजमेंट दोनों आसान हो जाएगा और उम्मीदवार अपनी तैयारी और टाइम टेबल के अनुसार योजना बना सकते हैं.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

CBSE ने उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंच जाएं. परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए, रिपोर्टिंग टाइम पर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. अच्छी तैयारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाएं कि परीक्षा के दिन तनाव न हो. एडमिट कार्ड और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ही मान्य मानें. 

तैयारी और टाइम टेबल बनाने के टिप्स

1. परीक्षा के दो दिन होने के कारण अपनी तैयारी को पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से बांटे.

2. सुबह और दोपहर की शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए नींद और खाने का समय सही रखें.

3. एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले ही चेक कर लें.

4. समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना और तैयारी सामग्री सही तरह से साथ ले जाना जरूरी है.

5. CTET 2026 की परीक्षा आपकी शिक्षक बनने की यात्रा का जरूरी कदम है. इसलिए सही शेड्यूल, समय और तैयारी के साथ परीक्षा देना बेहद जरूरी है.

Published at : 03 Feb 2026 08:12 PM (IST)
CTET 2026 CBSE CTET 2026 CTET 2026 Exam Schedule CTET 2026 Dates CTET 2026 Shifts
Embed widget