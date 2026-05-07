हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षा​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार

​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार

CBSE 12th Gender Gap: पिछले दस साल के सीबीएसई 12वीं रिजल्ट बताते हैं कि लड़कियां हर साल लड़कों से आगे रही हैं. हालांकि जेंडर गैप अब काफी कम हो चुका है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 May 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

सीबीएसई 12वीं के नतीजों का एक दिलचस्प सच पिछले दस साल से लगातार सामने आ रहा है. हर साल रिजल्ट आता है, आंकड़े बदलते हैं, पास प्रतिशत ऊपर-नीचे होता है, लेकिन एक बात नहीं बदलती लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे रहती हैं. फर्क पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है लेकिन यह अंतर आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. 2026 के नतीजों से पहले पिछले दशक का यह ट्रेंड एक बार फिर चर्चा में है, जहां जेंडर गैप अपने सबसे कम स्तर पर पहुंच चुका है, फिर भी बढ़त लड़कियों के नाम है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट सिर्फ अंकों की कहानी नहीं बताते यह समय के साथ बदलते समाज की तस्वीर भी दिखाते हैं. साल 2015 से लेकर 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है कि लड़कियां हर साल लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं. फर्क यह है कि पहले यह अंतर काफी बड़ा था, अब धीरे-धीरे कम हो गया है.

साल 2015 में लड़कियों का पास प्रतिशत 87.56% था, जबकि लड़कों का 77.77%. यानी लगभग 9.79 अंकों का अंतर. यह एक बड़ा फर्क माना जाता था. लेकिन समय के साथ लड़कों ने भी अपनी स्थिति सुधारी. उन्होंने अपने पास प्रतिशत में 10 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी की, जो लड़कियों की बढ़ोतरी की रफ्तार से लगभग दोगुनी थी. इसके बावजूद, लड़कियां हर साल आगे रहीं.

यह भी पढ़ें- इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम

इतनी आई कमी

2025 तक आते-आते लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64% तक पहुंच गया. लड़कों ने भी काफी सुधार किया, लेकिन अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. अब यह अंतर करीब 6 अंकों के आसपास सिमट चुका है. यानी दस साल में जेंडर गैप में 39% की कमी आई है, जो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

इस पूरे दौर में सबसे दिलचस्प बदलाव 2019 से 2020 के बीच देखने को मिला. इस एक साल में जेंडर गैप 9.30 अंकों से घटकर 5.96 अंकों पर आ गया. यह वह समय था जब महामारी के कारण परीक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ और ओवरऑल पास प्रतिशत में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई. इसका असर जेंडर गैप पर भी पड़ा.

आज भी कायम है बढ़त

2023 के बाद जब परीक्षा प्रणाली सामान्य हुई, तब यह अंतर फिर स्थिर हो गया और करीब 6 अंकों के आसपास बना हुआ है. यानी लड़कों ने सुधार जरूर किया, लेकिन लड़कियों की बढ़त आज भी कायम है. यह ट्रेंड सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि लड़कियां अब शिक्षा के हर स्तर पर मजबूत पकड़ बना चुकी हैं. लगातार बेहतर प्रदर्शन यह साबित करता है कि पढ़ाई के मामले में उनकी गंभीरता, मेहनत और निरंतरता उन्हें आगे रखती है.  

यह भी पढ़ें - IIT and NIT Fees Structure: आईआईटी और एनआईटी की फीस में कितना होता है अंतर, जानिए किसमें मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 May 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Education CBSE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार
​सीबीएसई 12वीं में बेटियों का दबदबा, जेंडर गैप सबसे कम; बढ़त बरकरार
शिक्षा
इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम
इस तोप के एक गोले ने बना दिया था ‘लेक’! 200 साल में सिर्फ एक बार दागी गई; राजा के नाम पर पड़ा नाम
शिक्षा
JNU MBA Admissions 2026: जेएनयू से एमबीए करने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें आवेदन
जेएनयू से एमबीए करने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें आवेदन
शिक्षा
NEET UG 2026 Answer Key: NTA ने जारी की नीट यूजी 2026 आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक
NTA ने जारी की नीट यूजी 2026 आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget