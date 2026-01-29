हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Admit Card 2026: CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

CBSE 10th Admit Card 2026: सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 में दो सत्रों में आयोजित होगी.  जिसमें पहला सत्र 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक और दूसरा सत्र 15 मई से 1 जून 2026 तक संभावित है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 11:48 AM (IST)
सीबीएसई हर साल लाखों छात्रों के लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है. 2026 से बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न लागू होने जा रहा है, जिसमें परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी. यानी, छात्र अब सिर्फ एक बार ही नहीं, बल्कि साल में दो सत्रों में परीक्षा दे सकेंगे. पहला सत्र फरवरी से मार्च तक होगा और दूसरा सत्र मई में,  इस बदलाव के चलते छात्रों और अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड का महत्व और भी बढ़ गया है.

एडमिट कार्ड, जिसे हॉल टिकट भी कहा जाता है, हर छात्र के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना कोई भी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी जानकारी होती है. इसलिए इसे समय पर प्राप्त करना और उसमें दी गई जानकारी की सही जांच करना बेहद जरूरी है. 

2026 में 10वीं बोर्ड परीक्षा 

सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 में दो सत्रों में आयोजित होगी.  जिसमें पहला सत्र 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक और दूसरा सत्र 15 मई से 1 जून 2026 तक संभावित है. पहले सत्र का एडमिट कार्ड जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है. दूसरा सत्र का एडमिट कार्ड अप्रैल के अंत तक जारी किया जा सकता है.

सीबीएसई 10वीं एडमिट कार्ड 2026 जरूरी जानकारी

एडमिट कार्ड पर आपको छात्र का नाम और रोल नंबर, जन्मतिथि, पिता या माता/अभिभावक का नाम, परीक्षा का नाम और विषय, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) की श्रेणी जैसी सभी जानकारी मिलती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि जब उन्हें एडमिट कार्ड मिले, तो सभी विवरणों को ध्यान से जांचें. अगर कोई गलती दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें ताकि उसे सही किया जा सके. 

ऐसे करें हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड

1. सीबीएसई 10वीं हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करना आसान है. इसके लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाएं.

2. वेबसाइट के होमपेज पर InFocus टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

3. InFocus में बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड, LOC और सेंटर सामग्री का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करें. 

4. बोर्ड ने आपको या आपके स्कूल को दी गई यूजर आईडी और पासवर्ड डालें. जिसमें नियमित छात्रों के लिए यह विवरण स्कूल से मिलेगा और निजी छात्रों के लिए लॉगिन डिटेल्स अपने रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए होंगे. 

5. अब स्क्रीन पर जो सुरक्षा पिन (CAPTCHA) दिखाई दे, उसे सही तरीके से टाइप करें. 

6. यूजर आईडी, पासवर्ड और पिन डालने के बाद Login पर क्लिक करें. 

7. लॉगिन के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. 

8. कार्ड को PDF के रूप में डाउनलोड करें, कम से कम 2-3 प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें. 

Published at : 29 Jan 2026 11:48 AM (IST)
Embed widget