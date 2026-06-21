CBSE ने जारी किए Revaluation और Re Checking के परिणाम- ऐसे करें चेक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं के तहत आयोजित की गई री-इवैल्यूएशन और री-चेकिंग की प्रक्रिया के परिणाम घोषित कर दिए हैं . बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस साल अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था. इस परिणाम के जारी होने से उन हजारों छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिली है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए अपने संशोधित और अंतिम नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परिणाम पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत तैयार किए गए हैं और इन्हें बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है.

सीबीएसई री-इवैल्यूएशन और री-checking का रिजल्ट चेक करने का तरीका बेहद आसान है . छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं

स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर "CBSE Revaluation/Rechecking Results 2026" के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें.

स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका संशोधित रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

सीबीएसई (CBSE) ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के इन परिणामों को चरणबद्ध तरीके (Phased Manner) से जारी किया जा रहा है, जिसके तहत कुल प्राप्त आवेदनों में से 87% से अधिक आवेदनों के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं . बोर्ड के मुताबिक, बचे हुए अन्य आवेदनों के परिणाम भी आने वाले दिनों में अलग-अलग चरणों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरी प्रक्रिया को बहुत जल्द ही पूरी तरह संपन्न कर लिया जाएगा.

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जिन छात्रों के आवेदन पर “No Change” दिखाया गया है, उन्हें चाहें तो अपनी Answer Sheets का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा. इसके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा.

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