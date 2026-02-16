हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exam 2026: 17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन

CBSE Board Exam 2026: 17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन

सीबीएसई के अनुसार बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, लेकिन सभी छात्रों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है. 10:00 बजे के बाद किसी भी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Feb 2026 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं. इस साल भारत और विदेश के केंद्रों को मिलाकर 46 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड ने परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा कब से शुरू हो रही है वहीं परीक्षा की डेट, समय ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन क्या-क्या है.

परीक्षा समय और एंट्री नियम

सीबीएसई के अनुसार परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, लेकिन सभी छात्रों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है. 10:00 बजे के बाद किसी भी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. बोर्ड ने ट्रैफिक और अन्य संभावित दिक्कतों को देखते हुए छात्रों को कम से कम 45 से 90 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी है. परीक्षा से पहले सेंटर का रास्ता देखकर आने की भी सिफारिश की है. इसके अलावा दसवीं की परीक्षा 11 मार्च  तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी. वहीं बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि छात्र ऑफिशियल डेट शीट के अनुसार अपनी परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी रखें और किसी फेक जानकारी पर भरोसा न करें.

ड्रेस कोड-क्या पहनें क्या नहीं?

बोर्ड ने साफ किया है कि रेगुलर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्र पर आना होगा. वहीं स्कूल आईडी कार्ड साथ लाना जरूरी है. इसके अलावा प्राइवेट उम्मीदवारों को हल्के रंग के सादे कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. भारी कढ़ाई, ज्यादा पॉकेट, बड़े बटन या मेटल अटैचमेंट वाले कपड़े पहनने से बचाना होगा.

लड़कियों के लिए निर्देश

  • बोर्ड ने लड़कियों को किसी भी प्रकार की ज्वेलरी जैसे इयररिंग, चैन, ब्रेसलेट और अंगूठी आदि न पहनने की सलाह दी है.
  • वहीं मेटल वाली हेयर एक्सेसरीज से बचने के लिए भी कहां है.
  • इसके अलावा बोर्ड ने लड़कियों को हाई हिल से बचने और फ्लैट सैंडल या नॉर्मल चप्पल पहनने की सलाह दी है.

लड़कों के लिए निर्देश

  • बोर्ड ने लड़कों के लिए निर्देश दिए हैं कि लड़के हाफ स्लीव्स के शर्ट या नॉर्मल शर्ट पहन कर आएं. यह निर्देश प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए हैं.
  • इसके अलावा सभी लड़कों को कार्गो पैंट, ज्यादा जीप या पॉकेट वाले कपड़े न पहने की सलाह दी गई है.
  • वहीं लड़कों को भी भारी सोल वाले जूते न पहनें और नॉर्मल जूते या चप्पल पहनने की सलाह दी गई है.

परीक्षा हॉल में क्या-क्या ले जा सकते हैं?

बोर्ड के अनुसार स्टूडेंट परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और वैध आईडी कार्ड ले जा सकते हैं. इसके अलावा नीले या रॉयल ब्लू पेन-पेंसिल, रबर, शॉपनर, ट्रांसपेरेंट पाउच में स्टेशनरी, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और केवल एनालॉग घड़ी अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा बोर्ड के अनुसार ज्योमेट्री टूल्स भी पारदर्शी होने चाहिए.

कौन सा सामान है पूरी तरह प्रतिबंध?

बोर्ड ने स्टूडेंट्स को निर्देश दिया है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इयरफोन, पर्स, वॉलेट और किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना सख्त मना है. नियमों का उल्लंघन करने पर अनफेयर मींस के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिससे परीक्षा भी कैंसिल हो सकती है.

ये भी पढ़ें-UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
CBSE Exam CBSE Board Exam 2026 CBSE Date Sheet 2026 CBSE Exam Timing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: 17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन
17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
शिक्षा
UPPSC PCS 2024 Interview:यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल
यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल
शिक्षा
18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा, परीक्षा केंद्र पर भूलकर भी ये गलती न करें छात्र
18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा, परीक्षा केंद्र पर भूलकर भी ये गलती न करें छात्र
Advertisement

वीडियोज

Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget