हिंदी न्यूज़शिक्षा12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन

12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन

सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज ने जानकारी दी है कि 12वीं के छात्र जुलाई 2026 में होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में केवल एक सब्जेक्ट में ही सुधार का मौका पा सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Feb 2026 05:50 PM (IST)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 2026 से बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े कुछ अहम बदलाव स्पष्ट कर दिए हैं. बोर्ड के अनुसार, 12वीं पास कर चुके छात्र अपने नंबरों में सुधार के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा में सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट दे सकेंगे. वहीं 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति पहले की तरह लागू रहेगी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई ने 2026 में बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े कौन-कौन से बदलाव स्पष्ट किए हैं. 

12वीं के छात्रों के लिए क्या है नियम?

सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज ने जानकारी दी है कि 12वीं के छात्र जुलाई 2026 में होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में केवल एक सब्जेक्ट में ही सुधार का मौका पा सकते हैं. वहीं अगर कोई छात्र एक से ज्यादा सब्जेक्ट में सुधार करना चाहता है तो उसे अगले साल फरवरी में होने वाली मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होना होगा. यानी सप्लीमेंट्री में मल्टीपल सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा बोर्ड के अनुसार 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा 15 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है. मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. वहीं रिजल्ट जारी होने के समय विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे. इसके अलावा सीबीएसई ने साफ किया है कि दो परीक्षा की व्यवस्था केवल दसवीं कक्षा के लिए है,12वीं के छात्रों पर यह नीति लागू नहीं होगी. 

दसवीं के लिए कैसे होगा इंप्रूवमेंट?

बोर्ड के अनुसार दसवीं में दूसरी बोर्ड परीक्षा ही इंप्रूवमेंट परीक्षा मानी जाएगी. मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद के तुरंत बाद लगभग 10 दिन के लिए एक विंडो खोला जाएगा, जिसमें छात्र  संभावित रिजल्ट के आधार पर दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक और अवसर दिया जाएगा, जिसमें अपने नंबरों को देखकर छात्र आवेदन कर सकते हैं. वहीं दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा केवल फीस जमा करने वाले उम्मीदवारों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी. 

प्राइवेट उम्मीदवारों का प्रतिशत कैसे होगा तय?

सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट के सिर्फ दो सब्जेक्ट में एग्जाम देने को लेकर स्पष्ट किया है कि मार्कशीट में केवल नंबर दर्ज किए जाते हैं, बोर्ड खुद प्रतिशत की गणना नहीं करता है. प्रतिशत निकालने का तरीका संबंधित विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थानों या नौकरी देने वाले ऑर्गनाइजेशन के नियमों पर निर्भर करेगा. वहीं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट तय कर सकेंगे. 

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 16 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Cbse New Guidelines Cbse Board Exams 2026 Class 12 Supplementary Rules Single Subject Improvement
शिक्षा
