बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का बिगुल बजा, कल से शुरू होंगे आवेदन; जानें डिटेल्स

बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा का बिगुल बजा, कल से शुरू होंगे आवेदन; जानें डिटेल्स

BPSC 71st Mains Exam: BPSC ने 71वीं मुख्य परीक्षा 2025 के लिए 1298 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 3 से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे.

रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 06:20 PM (IST)
बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं एकीकृत मुख्य (लिखित) परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तय की गई है. सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं.

1298 पदों पर भर्ती, पदों की संख्या बढ़ी

इस बार बीपीएससी की ओर से कुल 1298 पदों पर भर्ती निकाली गई है. शुरू में रिक्तियां 1250 थीं, लेकिन बाद में संशोधन करते हुए 34 नए पद जोड़े गए, जिससे कुल पद बढ़कर 1298 हो गए. यह बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है जो अधिक अवसरों की उम्मीद कर रहे थे.

इतने अभ्यर्थियों ने दी प्रारंभिक परीक्षा

बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदनों की बाढ़ आ गई. कुल 4,71,012 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. यह परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी और इसके लिए बिहार के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की मौजूदगी से यह साबित होता है कि बीपीएससी आज भी युवाओं की पहली पसंद है.

14,261 अभ्यर्थी हुए सफल

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 14,261 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. 13,368 उम्मीदवार सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए सफल हुए हैं. वहीं 893 उम्मीदवार ने वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास की है.

मुख्य परीक्षा का पैटर्न

  • सामान्य हिंदी
  • जनरल स्टडीज – पेपर 1
  • जनरल स्टडीज – पेपर 2
  • निबंध
  • वैकल्पिक विषय (उम्मीदवार द्वारा चुना गया विषय)

कैसे करें आवेदन

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “New User Registration” पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें.
स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा.
स्टेप 5: इनसे लॉगिन करें और फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें.
स्टेप 6: मांगे गए दस्तावेज सही फॉर्मेट में अपलोड करें.
स्टेप 7: अंत में फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए एक कॉपी सेव रखें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 02 Dec 2025 06:20 PM (IST)
BPSC 71st Mains Exam
Embed widget