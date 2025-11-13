एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है. संस्था का कहना है कि हाल के दिनों में सामने आए घटनाक्रम विश्वविद्यालय की गरिमा और आचार संहिता के अनुरूप नहीं हैं. इसी बीच, यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को भी प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है.

फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने विश्वविद्यालय की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. संस्था का कहना है कि बीते कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम और विश्वविद्यालय का आचरण, एआईयू के मानकों और नियमों से मेल नहीं खाता. इसी बीच, यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट भी प्रशासन की ओर से बंद कर दी गई है.

एआईयू का बयान

एआईयू की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के उपनियमों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय की सदस्यता तब तक प्रभावी रहती है, जब तक वह ‘सद्भावपूर्ण स्थिति’ में हो.

बयान में आगे कहा गया मीडिया में आई हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी वर्तमान में ऐसी स्थिति में नहीं है, जिसे सद्भावपूर्ण कहा जा सके. इसलिए एआईयू ने यह निर्णय लिया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.

प्रशासन ने वेबसाइट की पहुंच की बंद

सदस्यता रद्द होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट बंद कर दी है. अब वेबसाइट पर जाने की कोशिश करने पर उपयोगकर्ताओं को “Service Unavailable” का संदेश दिख रहा है.

हालिया विवादों से घिरी यूनिवर्सिटी

गौरतलब है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से विवादों में घिरी हुई है. दिल्ली धमाके के बाद विश्वविद्यालय का नाम जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया था.

क्या है एआईयू?

एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) देशभर के विश्वविद्यालयों का एक शीर्ष संगठन है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता और सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेता है. किसी भी यूनिवर्सिटी की एआईयू सदस्यता उसके शैक्षणिक स्तर और विश्वसनीयता का प्रतीक मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: ​दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ​अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन, NAAC ने भेजा नोटिस - मान्यता को लेकर हुआ खुलासा!

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI