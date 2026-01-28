बारामती विमान हादसे में पिंकी और विदिप की मौत, जौनपुर की बेटी ने कड़ी मेहतन कर पाया था मुकाम

महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान में सवार पांच लोगों की जान चली गई. इन मृतकों में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पिंकी माली भी शामिल थीं, जो विमान में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट तैनात थीं. पिंकी के निधन की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. इसके अलावा हादसे में अजित पवार के पीएसओ विदीप जाधव की भी मौत हो गई है.

पिंकी माली जौनपुर जिले की केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थीं. एक साधारण परिवार में जन्मी पिंकी ने बड़े सपने देखे थे. गांव के लोग बताते हैं कि बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थीं और कुछ अलग करने का जज्बा रखती थीं. उन्होंने अपने दम पर एविएशन सेक्टर में जगह बनाई और फ्लाइट अटेंडेंट बनीं. आज वही मेहनत और उड़ान का सपना एक हादसे में खत्म हो गया.

मेहनत से बनाया था अपना रास्ता

गांव के बुजुर्ग और युवा एक सुर में कहते हैं कि पिंकी बेहद मेहनती और संघर्ष करने वाली लड़की थीं. उन्होंने किसी सहारे के बिना अपने करियर को आगे बढ़ाया. एविएशन जैसे कठिन क्षेत्र में पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन पिंकी ने यह कर दिखाया. वह गांव की दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थीं.

शादी के बाद ही उजड़ गया संसार

पिंकी की शादी पिछले साल ही हुई थी. परिवार और रिश्तेदार अभी उनकी नई जिंदगी की खुशियों में ही थे कि यह मनहूस खबर आ गई. गांव की महिलाएं कह रही हैं कि बेटी की शादी के बाद उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. शादी की पहली सालगिरह से पहले ही पिंकी इस दुनिया से चली गईं.

विदिप जाधव का भी हुआ निधन

इस हादसे में पिंकी के अलावा अजित पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव का भी निधन हुआ है. विदिप अपने परिवार के साथ विटावा में रहते थे. उनके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता, 14 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है. पड़ोसियों के मुताबिक विदिप बेहद शांत, मिलनसार और सभी का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे. जिस सुबह वह काम के लिए निकले थे, किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी सुबह होगी. वह मुंबई पुलिस के 2009 बैच के पुलिसकर्मी थे.

