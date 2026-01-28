हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBaramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी

Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी

बारामती में हुए Learjet 45 विमान हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत सभी पांच लोग मारे गए. अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान विमान की कमान संभाल रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

बारामती में हुए Learjet 45 विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और विमानन जगत को हिलाकर रख दिया. इस दर्दनाक हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोग मारे गए. विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान संभाल रहे थे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

कैप्टन साहिल मदान ने 2010 से अपने पायलट करियर की शुरुआत की थी और पिछले 16 सालों से वाणिज्यिक विमानों का संचालन कर रहे थे. उन्होंने अपने करियर में Air Charter Services, Winfly Aviation और VSR Ventures Pvt Ltd जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया. वर्तमान में वे VSR Ventures के लिए Learjet 45 Captain के रूप में कार्यरत थे.

तगड़ा था अनुभव

2015 से 2020 तक उन्होंने VSR Ventures Pvt. Ltd. में Chief Pilot और Pilatus PC-12 Captain के रूप में अपनी सेवाएं दीं. इसके बाद 2020 से 2021 तक वे Winfly Aviation Pvt. Ltd. में Pilatus PC-12 Captain रहे. 2021 से 2022 तक उन्होंने VSR Ventures Pvt. Ltd. में Director Operations और King Air B-350 Captain के रूप में कार्य किया. 2022 से 2024 तक उन्होंने VSR Corporation Pvt. Ltd. में Learjet 45 Captain की जिम्मेदारी संभाली. वर्तमान में वे फिर से VSR Ventures Pvt. Ltd. - Learjet 45 Captain के पद पर कार्यरत थे.

कब हुआ हादसा?

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान ने संतुलन खो दिया और रनवे से फिसलते हुए क्रैश हो गया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, विमान का कुल वजन लगभग 9752 किलोग्राम था और टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. 

DGCA ने क्या कहा?

DGCA की जानकारी के अनुसार, बारामती में VSR ऑपरेटर का Learjet 45 विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और रनवे से फिसलते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे, यानी कुल पांच लोग सवार थे.

हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा. रेस्क्यू टीमें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, और तकनीकी खराबी, मौसम या पायलटिंग एरर जैसे सभी पहलुओं की जांच जारी है. फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें - Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Education Ajit Pawar Plane Crash Captain Sahil Madan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Gandhinagar: 'जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी..', Amit Shah का बड़ा बयान | Avimukteshwaranand
India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live
Bangladesh की Textile Industry में गृहयुद्ध | India बनेगा Global Garment King? | Paisa Live
LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
हेल्थ
Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget