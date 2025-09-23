युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी की कितनी है फीस, क्या रहती है इसकी टाइमिंग?

21 सितंबर के रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया. 25 साल के इस खिलाड़ी ने सिर्फ 39 गेंद में 74 रन बनाकर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक का नया रिकॉर्ड बनाया. उनकी इस पारी में पांच छक्के और छह चौके शामिल थे. अभिषेक की यह पारी न सिर्फ नतीजे में अहम रही बल्कि उनके गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के कारण भी यादगार बन गई. 2012 में युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 29 रन में अर्धशतक लगाया था जिसे अब अभिषेक ने 24 गेंद में लगाकर तोड़ दिया. वहीं अभिषेक शर्मा ने इस सफलता का श्रेय भी अपने गुरु युवराज सिंह को दिया.



अभिषेक शर्मा के करियर में युवराज सिंह की भूमिका



अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की प्रतिभा को निखारने में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है. युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा में सबसे पहले वह पोटेंशियल देखा जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है. यही वजह है कि अभिषेक ने भी अपनी सफलता का श्रेय युवराज सिंह को दिया. माना जाता है कि युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को टेक्निकल और मेंटल रूप से तैयार किया है और उन्हें आईपीएल में डेब्यू के बाद सही दिशा में आगे बढ़ाया है.अभिषेक का क्रिकेट करियर भी आईपीएल 2018 से शुरू हुआ था. लेकिन असली चमक उन्होंने युवराज सिंह के मार्गदर्शन के बाद आईपीएल 2024 में दिखाई. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में डेब्यू का मौका मिला. युवराज सिंह की अकैडमी युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह के अंडर में कोचिंग ली थी. वहीं युवराज सिंह के इस अकैडमी में अभिषेक जैसी कई नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया जाता है.



युवराज सिंह की अकैडमी भारत के नए क्रिकेट सितारों का घर



युवराज सिंह की क्रिकेट अकैडमी युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण द‍िया जाता है. यह अकैडमी न सिर्फ युवाओं के कौशल पर ध्यान देती है, बल्कि फिटनेस और मेंटल तैयारी और खेल रणनीति के लिए भी खिलाड़ियों को तैयार करती है. युवराज सिंह की इस अकैडमी में लगभग 112 अनुभवी कोच शामिल है. वहीं अकैडमी में खिलाड़ियों को पर्सनल ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल गाइडेंस, फिटनेस और रिकवरी प्रोग्राम के लिए भी तैयार किया जाता है. युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 7000 रुपये हैं और बाकी अकैडमी की फीस 5000 रुपये महीना है. वहीं, युवराज सिंह की अकैडमी सप्ताह में हर दिन खुली रहती है, ताकि सभी युवा खिलाड़ियों की सुविधा अनुसार ट्रेनिंग हो सके. युवराज सिंह की यह अकैडमी सेक्टर 26 ए गुरुग्राम में स्थित है.

