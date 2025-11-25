हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाडाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?

डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?

8वें वेतन आयोग के बाद डाक विभाग के बाबू की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं इस वेतन आयोग के बाद इनकी सैलरी कहां पहुंच जाएगी.  

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Nov 2025 07:25 PM (IST)
डाक विभाग की नौकरी सभी सरकारी नौकरियों में काफी चर्चा में रहती है. अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हैं, तो लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि डाक विभाग के बाबू की तनख्वाह में आखिर कितना इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं डिटेल्स...

रिपोर्ट्स के मुताबिक डाक विभाग का बाबू वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में आता है। इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार बाबू की बेसिक सैलरी 19,900 रुपये तय है। लेकिन सरकारी नौकरी की खासियत यही है कि बेसिक के साथ कई भत्ते जुड़ते हैं, जिनमें डीए, एचआरए, टीए और विभागीय अलाउंस शामिल हैं. इन सभी भत्तों को जोड़ने पर अब एक बाबू की कुल इन-हैंड सैलरी लगभग 37,120 रुपये से 39,370 रुपये के बीच बैठती है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसे कैसे तय किया जाता है?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को तय करने में फिटमेंट फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसे एक तरह का मल्टीप्लायर समझिए, जिसकी मदद से हर वेतन आयोग में नई सैलरी तय की जाती है. नई सैलरी तय करने के लिए यह देखा जाता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, कर्मचारियों की जरूरतें क्या हैं और सरकार उस समय कितना वित्तीय बोझ उठा सकती है. इन सभी बातों को जोड़कर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा तय होता है.

8वें वेतन आयोग के बाद कितना वेतन?

सरकारी कर्मचारियों को हर दस साल में एक नया वेतन आयोग मिलता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, अब 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा. हालांकि, सरकारी सैलरी बढ़ने का आधार सिर्फ बेसिक पे नहीं होता. इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फिटमेंट फैक्टर होता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 गुना था. वहीं, उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है. जिसके बाद इनकी सैलरी 56 हजार रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. यानि बेसिक पे में करीब 36 से 37 हजार रुपये तक का उछाल आ सकता है.

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 25 Nov 2025 07:25 PM (IST)
Education Post Office Clerk Salary LDC Salary After 8th Pay Commission
