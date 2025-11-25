डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?

डाक विभाग की नौकरी सभी सरकारी नौकरियों में काफी चर्चा में रहती है. अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हैं, तो लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि डाक विभाग के बाबू की तनख्वाह में आखिर कितना इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं डिटेल्स...

रिपोर्ट्स के मुताबिक डाक विभाग का बाबू वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में आता है। इसका ग्रेड पे 1900 रुपये है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार बाबू की बेसिक सैलरी 19,900 रुपये तय है। लेकिन सरकारी नौकरी की खासियत यही है कि बेसिक के साथ कई भत्ते जुड़ते हैं, जिनमें डीए, एचआरए, टीए और विभागीय अलाउंस शामिल हैं. इन सभी भत्तों को जोड़ने पर अब एक बाबू की कुल इन-हैंड सैलरी लगभग 37,120 रुपये से 39,370 रुपये के बीच बैठती है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसे कैसे तय किया जाता है?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को तय करने में फिटमेंट फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसे एक तरह का मल्टीप्लायर समझिए, जिसकी मदद से हर वेतन आयोग में नई सैलरी तय की जाती है. नई सैलरी तय करने के लिए यह देखा जाता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, कर्मचारियों की जरूरतें क्या हैं और सरकार उस समय कितना वित्तीय बोझ उठा सकती है. इन सभी बातों को जोड़कर फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा तय होता है.

8वें वेतन आयोग के बाद कितना वेतन?

सरकारी कर्मचारियों को हर दस साल में एक नया वेतन आयोग मिलता है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, अब 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा. हालांकि, सरकारी सैलरी बढ़ने का आधार सिर्फ बेसिक पे नहीं होता. इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फिटमेंट फैक्टर होता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 गुना था. वहीं, उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है. जिसके बाद इनकी सैलरी 56 हजार रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. यानि बेसिक पे में करीब 36 से 37 हजार रुपये तक का उछाल आ सकता है.





