हिंदी न्यूज़CityPatna'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, ओवैसी सर्वप्रथम...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप

'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, ओवैसी सर्वप्रथम...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप

Minister Giriraj Singh: गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग नरेंद्र मोदी के बराबर होना चाहते हैं, लोकिन नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं. वह दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पैदा हुए हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 27 Sep 2025 03:06 PM (IST)
अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद के मामले पर उठे बवाल को लेकर बिहार में सियासत गरमा गई है. बीजेपी इस मामले में  सीधा-सीधा आरोप राहुल गांधी तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर लग रही है. बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को हवा देने का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पर फोड़ा है तो इस घटना के पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के होने की बात कही है.

'कांग्रेस देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है'

गिरिराज सिंह ने आई लव मोहम्मद के मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है. आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय को उठाया था, जिस समय नेपाल और बांग्लादेश में घटना घटी थी, इसका दुष्परिणाम हुआ. राहुल गांधी ने इतना भड़काया था कि लेह के अंदर हिंसा भड़क गई. उसी का यह भी दुष्परिणाम है.

उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के पीछे खड़े हैं. तो ओवैसी और मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा है. यह लोग सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़वाने में लगे हुए हैं. इसमें सर्वप्रथम नाम असदुद्दीन ओवैसी का आता है.

 नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं- गिरिराज सिंह

वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जरिए नीतीश सरकार पर हमले किए जाने का को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के विकास के लिए  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता के 15 साल के शासनकाल की बात करें तो तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि वह बार बार अपने आप को उखली चढ़ करके उखल बोलते हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा कि "ये लोग नरेंद्र मोदी के बराबर होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कर्मवीर प्रधानमंत्री हैं और अवतारी पुरुष हैं. वह दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पैदा हुए हैं."

बतादें कि अररिया के जोगबनी में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद पोस्ट को लेकर हुई नफरत भड़काने वाली टिप्पणी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया. उग्र प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद कराए और स्थानीय प्रशासन को हड़कंप मचा दिया. कहीं दुकानों में लूटपाट भी हुई. हालांकि कुछ घंटे के भीतर ही स्थिति नियंत्रित में आ गई और दुकानें फिर से खुल गईं, लेकिन इसको लेकर राजनीति जरूर गर्म हो गई है.

Published at : 27 Sep 2025 03:06 PM (IST)
Giriraj Singh Patna News BIHAR NEWS
