क्रिप्टो बाजार में हड़कंप! बिटकॉइन से लेकर एथेरियम तक फिसले, निवेशकों की उड़ी नींद

Crypto Market Crash: क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को क्रिप्टोकरेंसी बाजार एक बार फिर फिसल गया. इसमें रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, क्रिप्टो बाजार 2.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3.06 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है.

दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में करीब 2.24 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा रही है. अमेरिकी फेड के द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी आई थी. हालांकि, ये तेजी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और फिर से क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट शुरू हो गई.....

बिटकॉइन का हाल

कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, सुबह करीब 10:38 बजे बिटकॉइन 90,390.35 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. जो पिछले 24 घंटे में 2.24 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है. हालांकि, पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो, बिटकॉइन में करीब 0.75 प्रतिशत की तेजी है.

दूसरे क्रिप्टोकरेंसी का हाल

एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी 4.87 फीसदी तक लुढ़क गई थी और 3,091.43 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. वहीं, टीथर में हल्की गिरावट देखी जा रही है और यह 1.00 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बीएनबी और सोलाना क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है. सोलाना 3.14 प्रतिशत और बीएनबी 0.32 फीसदी तक फिसल गई है. सोलाना 132.90 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी.

क्या है गिरावट की वजह?

बाजार जानकारों का मानना है कि, फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद आरबीआई के सख्त रुख ने बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में आई शुरुआती तेजी को कम करने का काम किया. क्रिप्टोकरेंसी बाजार में जो उछाल देखी गई थी, वह जल्द ही गिरावट में बदल गई. वहीं निवेशकों के मुनाफावसूली के कारण क्रिप्टोकरेंसी मार्केट लाल हो गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

