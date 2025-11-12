हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया के अमीरों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क फिर नंबर 1, लग्जरी ब्रांड के मालिक ने बनाया रिकॉर्ड

दुनिया के अमीरों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क फिर नंबर 1, लग्जरी ब्रांड के मालिक ने बनाया रिकॉर्ड

दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में लुई वुइटन कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी खास जगह बनाई है. आइए जानतें है, वे कितने अमीर है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Nov 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bloomberg Billionaire Index: दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में लुई वुइटन, टिफनी एंड कंपनी इत्यादि कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी खास जगह बनाई है. टॉप 10 अमीरों की फेहरिस्त में केवल 7 अरबपति ही 200 अरब डॉलर के क्लब में शामिल है. ताजा एंट्री बर्नार्ड अरनॉल्ट की हुई है. जिनका संबंध अमेरिका से नहीं है. टॉप 6 लोग अमेरिकी है और टेक कंपनियों से संबंध रखते हैं.

वहीं, बर्नार्ड अरनॉल्ट का संबंध टेक क्षेत्र से नहीं है.  ब्लूमबर्ग बिलेनियर लिस्ट से मिली जानकारी के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है. उनका कुल नेटवर्थ 457 अरब डॉलर का है. हालांकि, उनकी संपत्ति में पिछले दिनों करीब 4 अरब डॉलर की कमी आई थी. इसके बावजूद भी एलन मस्क ने नेटवर्थ में इस साल की शुरुआत से अब तक 24 अरब डॉलर का उछाल देखने को मिला है. 

ब्लूमबर्ग बिलेनियर लिस्ट

457 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं लैरी एलिसन, जिनकी कुल संपत्ति 295 अरब डॉलर है. लैरी ओरेकल कंपनी का प्रतिनिधित्व करते है. वहीं, तीसरे स्थान पर अमेजन के जेफ बेजस ने अपना स्थान बनाया है. उनकी कुल संपत्ति 269 अरब डॉलर पहुंच चुकी है.

गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन भी इस लिस्ट में मजबूती से बने हुए हैं. लैरी पेज की संपत्ति 251 अरब डॉलर है, जबकि ब्रिन के पास करीब 235 अरब डॉलर का नेटवर्थ है. तो वहीं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग छठवे स्थान पर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 222 अरब डॉलर हैं.

वहीं, फ्रांस निवासी और कई उपभोगिता कंपनी के प्रतिनिधि बर्नार्ड अरनॉल्ट 200 अरब डॉलर की संपत्ति वालो की लिस्ट में शामिल होने वाले और दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति है. जिनका कुल नेटवर्थ 200 अरब डॉलर है. 

कौन है बर्नार्ड अरनॉल्ट?

विकिपीडिया से मिली जानकारी के अनुसार,  बर्नार्ड अरनॉल्ट एक फ्रांसीसी बिजनेसमैन है. जिनका जन्म 5 मार्च 1949 को हुआ था. जो एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन (LVMH) के सीईओ और अध्यक्ष है. बर्नार्ड की कंपनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड में शामिल है. उनके ग्रुप के पोर्टफोलियो में लुई वुइटन, टिफनी एंड कंपनी, डायर, गिवेंची, टैग ह्यूअर और बुल्गारी जैसे ब्रांड्स शामिल हैं.
 
Published at : 12 Nov 2025 08:11 AM (IST)
