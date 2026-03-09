ATM से बिना कार्ड के झटपट निकालें पैसा, जानें UPI के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल का तरीका

ATM Cash Withdrawal: आज जमाना डिजिटलाइजेशन का है. सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं. बिल पेमेंट से लेकर खरीदारी करते वक्त भी लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. कई बार कैश की जरूरत पड़ती है, तो पास के किसी ATM से निकालने का भी ऑप्शन अपने पास रहता है.

हालांकि, कई बार हम अपने साथ कार्ड रखकर चलना भूल जाते हैं. ऐसी स्थिति में ATM से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए कैश निकालने का भी ऑप्शन अपने पास रहता है. आजकल कई बैंक एटीएम से यूपीआई बेस्ड कैश विदड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं.

कौन-कौन से बैंकों के ATM पर मिल रही सर्विस?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे सभी ATM में UPI के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं. इस सिस्टम के तहत ग्राहकों को अब ATM से कैश निकालते समय अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. कार्डलेस कैश विड्रॉल बिना किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ATM से कैश निकालने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है. इसमें आप बिना किसी फिजिकल कार्ड के अलग-अलग बैंक अकाउंट के बीच पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. SBI, HDFC, ICICI और PNB बैंक कई बैंक आजकल ATM से कैश निकालने की सुविधाएं दे रहा है.

कितनी है कैश निकालने की लिमिट‌?

कार्डलेस कैश विड्रॉल के कई फायदे हैं. इसके लिए आपको अपने पास हमेशा डेबिट या क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नही़ पड़ती. कार्ड चोरी हो जाने या खो जाने की स्थिति में भी कैश निकालने में कोई परेशानी नहीं रहती. हालांकि, इसके लिए आपके पास एक एक्टिव UPI और इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है. कार्डलेस कैश विड्रॉल में आप एक बार में 10000 रुपये और एक दिन में अधिकतम 20000 रुपये तक निकाल सकते हैं.

ATM से कैश निकालने का तरीका

पहले किसी ऐसे ATM पर जाएं जो UPI-ATM विड्रॉल को सपोर्ट करता हो.

ATM स्क्रीन पर 'UPI कैश विड्रॉल' का ऑप्शन चुनें.

कैश विड्रॉल अमाउंट डालें (हर ट्रांजैक्शन पर लिमिट 10000 रुपये तक).

ATM स्क्रीन पर एक बार इस्तेमाल होने वाला डायनामिक QR कोड दिखेगा.

अपना UPI ऐप खोलें, QR कोड स्कैन करें और अकाउंट चुनें.

ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए अपना UPI PIN डालें.

ATM तुरंत वैलिडेट करेगा और कैश दे देगा.



