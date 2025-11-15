8th Pay Commission: वॉट्सऐप जैसे कई सोशल मीडिया ऐप्स पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और पे कमीशन से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा. बेशक, इस दावे से लाखों पेंशनर्स की नींद उड़ गई है. हालांकि, अब सरकार की तरफ से दी गई सफाई से उन्हें राहत मिलने वाली है. केंद्र सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को नकारते हुए सभी को सच बताया है. साथ ही लोगों से अपील की है कि ऐसे भ्रामक मैसेजेस पर भरोसा न करें और इन्हें शेयर करने से पहले ऑथराइज्ड सोर्स की पुष्टि कर लें.

PIB ने की दावे की पड़ताल

PIB ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह दावा झूठा है. वायरल वीडियो में जिस फाइनेंस एक्ट का हवाला दिया जा रहा है वह गलत और गुमराह करने वाला है. सरकार ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नही किया है, जिसमें पेंशनर्स को मिलने वाले फायदे रोके जाने का जिक्र हो.

PIB Factcheck ने बताया कि CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियम 37 में बस इतना संशोधन किया गया है अगर किसी सरकारी कर्मचारी को किसी गलत काम के कारण बर्खास्त किया जाता है तो पेंशन और रिटायरमेंट के बाद उसे मिलने वाले दूसरे बेनिफिट्स जब्त कर लिए जाएंगे. इनके अलावा, सामान्य रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी या पे कमीशन का लाभ मिलता रहेगा. PIB इसी साल मई में PIB ने एक प्रेस रिलीज जारी कर CCS (पेंशन) नियम 2025 के नियम 37 में किए गए संशोधन के बारे में बताया था.

🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️



A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2025

