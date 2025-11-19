PhysicsWallah क्या दिखाएगी Groww जैसी उड़ान? सेल करें या होल्ड, जानें एक्सपर्ट की राय

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसPhysicsWallah क्या दिखाएगी Groww जैसी उड़ान? सेल करें या होल्ड, जानें एक्सपर्ट की राय

निवेशकों का ध्यान PhysicsWallah के शेयर पर हैं. निवेशकों के मन में यह सवाल है कि, क्या PhysicsWallah के शेयरों में भी Groww की तरह तेजी देखी जाएगी. आइए जानतें है, इस पर एक्सपर्ट का क्या है कहना?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 08:05 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

PhysicsWallah Share News: भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों नए लिस्टेड शेयरों की बहार आई हुई है. कई जानी-मानी कंपनियों के आईपीओ शेयर बाजार में आ चुके हैं. हाल ही में स्टॉकब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 188.82 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. जो 14.05 रुपए या 8.04 प्रतिशत की तेजी को दिखाते हैं.

कारोबारी दिन के दौरान कंपनी के शेयर 193.91 रुपए के हाई लेवल तक पहुंच गए थे. इसी बीच अब निवेशकों का ध्यान PhysicsWallah के शेयर पर हैं. निवेशकों के मन में यह सवाल है कि, क्या PhysicsWallah के शेयरों में भी  Groww की तरह तेजी देखी जाएगी. टीवी 9 भारतवर्ष में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉक मार्केट टुडे की सह-संस्थापक वीएलए अंबाला ने इस पर अपनी राय दी है. 

PhysicsWallah के शेयरों के हाल 

फिजिक्सवाला के शेयर मंगलवार को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गए. शेयर बाजार में कंपनी शेयरों की शुरुआत शानदार रही. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 8.46 फीसदी या 12.10 रुपए की तेजी दर्ज करते हुए 155.20 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुए.

कारोबारी दिन में कंपनी शेयर 162.05 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए थे. पहले ही दिन के मुनाफे की बात करें तो, निवेशकों को लगभग 42 फीसदी का फायदा हुआ. कंपनी के शेयर 109 रुपए के अपने अपर प्राइस बैंड से 145 रुपए प्रीमियम पर लिस्ट हुई.

 होल्ड करें या सेल?

स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर वीएलए अंबाला के अनुसार, निवेशकों ने अगर लिस्टिंग दिन मुनाफा नहीं कमाया हैं और शेयर होल्ड करने का विचार कर रहे हैं, तो कम से कम छह महीने की लंबी रणनीति अपनानी चाहिए.

साथ ही उन्होंने होल्ड करने वालों के लिए 120 रुपए का स्टॉपलॉस जरूर लगाने की बात कही है.  एक्सपर्ट ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 185 से 210 रुपए के बीच रखा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कार लोन? जानिए टॉप बैंकों की लेटेस्ट ब्याज दरें

Published at : 19 Nov 2025 08:03 AM (IST)
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget