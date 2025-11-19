कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कार लोन? जानिए टॉप बैंकों की लेटेस्ट ब्याज दरें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Car Loan Interest Rates India: लगभग हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि, वो अपनी लाइफ में खुद की कार खरीद सके. लोगों का सपना होता है कि, उनके पास अपना घर और एक कार हो. लेकिन कार की कीमत लाखों रुपए से अधिक होती है. ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि, लोग कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के ऑप्शन का चुनाव करते हैं.

बैंक से लिए लोन राशि को लोग ईएमआई के माध्यम से चुकाते हैं. देश के अलग-अलग बैंक विभिन्न ब्याज दरों पर कार लोन उपलब्ध करवाती है. अगर आप भी अपने सपनों की कार खरीदने का विचार करें रहे हैं तो, आपको देश के विभिन्न बैंकों के कार लोन ब्याज दर की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. ताकि, आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो. साथ ही आप एक बेस्ट कार लोन का चुनाव कर सकें. आइए जानते है, बैंकों के लोन रेट के बारे में...

1. कार लोन के मामले में विभिन्न बैंकों की ब्याज दरें अलग-अलग होती है. आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को 8.5 प्रतिशत की दर पर कार लोन उपलब्ध करवा रहा है. भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की कार लोन ब्याज दर 8.75 फीसदी है. एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को 8.8 प्रतिशत पर कार लोन ऑफर कर रही है.

2. IDBI बैंक अपने ग्राहकों को 7.95 फीसदी की ब्याज दर पर कार लोन उपलब्ध करवा रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में कार लोन ब्याज दर 8.15 प्रतिशत है. वहीं, केनरा बैंक के कार लोन पर 8.20 प्रतिशत की ब्याज दर लागू है.

3. देश का दिग्गज सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक PNB अपने ग्राहकों को 7.85 प्रतिशत की ब्याज दर से कार लोन ऑफर करता है. वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 7.90 प्रतिशत की ब्याज दर से कार लोन ऑफर कर रही है.

कार लोन लेन से पहले आपको इन सभी बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए. इसके बाद ही फैसला करना चाहिए. कार लोन लेते समय कुछ प्रतिशत की ब्याज दरों में कमी, आपका हजारों रुपए सेव कर सकती है.

