क्या 1 करोड़ में कट जाएगा बुढ़ापा? रिटायरमेंट के बाद अब आपको कितने रुपए का फंड चाहिए

What to do in retirement: आपमें से ज्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि आखिर अपने रिटायरमेंट के दौरान वह किस तरह से अपना समय निकाल सकते हैं. यह तो सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो वहीं, दूसरी तरफ ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपये सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि क्या सही में 1 करोड़ रुपये से बुढ़ापे में उनका गुजारा हो पाएगा? बढ़ती मंहगाई के साथ-साथ तेजी से बदलती इस जीवनशैली में हकीकत पहले के समय के मुताबिक बेहद ही अलग हो गई है.

बढ़ती महंगाई का पड़ेगा ज्यादा असर

आपमें से ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि आज के समय में 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है वह आने वाले समय में एक जैसी नहीं रहेगी. अगर महंगाई दर 6 प्रतिशत सालाना रहती है तो आज के 50 हजार रुपये की वैल्यू करीब 10 सालों के बाद 1.6 लाख के बराबर देखने को मिलेगी. यानी बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल भी हो सकता है. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो सामान आज आपने 100 रुपये में खरीदा है उस सामान का दोगुना ज्यादा दाम आने वाले समय में देना पड़ सकता है.

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लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य खर्च पर रखें ध्यान

रिटायरमेंट के बाद नियमित आय पूरी तरह से बंद हो जाती है लेकिन आपके खर्चे नहीं है. इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ-साथ न सिर्फ मेडिकल बल्कि हेल्थकेयर का खर्चा भी कहीं दोगुना बढ़ जाता है. अगर आपके पास अभी तक किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो, गंभीर बीमारी आपके जमा किए फंड का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से खत्म कर सकती है.

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रिटायरमेंट के लिए आपके पास कितना होना चाहिए फंड?

वित्तीय विशेषज्ञों (Financial Expert) ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आपको अपने वर्तमान खर्च का कम से कम 25 गुना फंड को जल्द से जल्द जमा करना शुरू कर देना चाहिए. 1 करोड़ रुपये बेहद ही अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये रिटायरमेंट के लिए शायद उतनी भी ज्यादा लाभदायक नहीं होगी. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए SWP (Systematic Withdrawal Plan), इक्विटी म्यूचुअल फंड और सुरक्षित निवेश (जैसे PPF या SCSS) में बिना किसी देरी के आपको निवेश करना शुरू कर देना चाहिए. जितनी जल्द ही आप निवेश करेंगे उतना ही बड़ा फंड बना पाएंगे.