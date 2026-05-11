हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए

गोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए

India Gold-Silver Import: ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने नागरिकों से एक साल तक सोने की खरीद से दूर करने की सलाह दी है.साथ ही खर्च में कटौती के कई दूसरे उपाय अपनाने के लिए कहा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 11 May 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

India Gold Import Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देश की जनता से खर्च में कटौती के उपाय अपनाने की सलाह दी. इसमें एक साल तक के लिए सोने की खरीद से बचने से लेकर गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं टालने और वर्क फ्रॉम होम करने जैसी चीजें शामिल हैं.

पीएम मोदी ने यह अपील एक ऐसे समय पर की, जब  देश, ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के आर्थिक नतीजों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है. अब सवाल यह आता है कि सोने की खरीद की मनाही के बीच क्या चांदी पर निवेश किया जा सकता है? क्या इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर पड़ने की संभावना है? आइए जानते हैं. 

चांदी की खरीद का विदेशी मुद्रा भंडार पर असर

सोने की ही तरह भारत बड़े पैमाने पर चांदी भी आयात करता है. भारत अपनी चांदी की जरूरत का लगभग 90 परसेंट ब्रिटेन, चीन और हांगकांग जैसे देशों से आयात करता है. चांदी भले ही सोने से सस्ती हो, लेकिन इसकी खरीद का भी भुगतान डॉलर में किया जाता है. ऐसे में भारी मात्रा में चांदी की खरीद से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है. 

पीएम मोदी ने फिर सोने का ही क्यों किया जिक्र?

चांदी की ज्यादा खरीद से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ने के बावजूद पीएम मोदी ने सिर्फ सोने का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सोने का आयात बिल चांदी के मुकाबले काफी बड़ा है. भारत में सोना सम्पन्नता और निवेश का सबसे बड़ा तरीका है. यहां लोग सोने को 'रिजर्व एसेट' के रूप में जमा करते हैं. वहीं, चांदी का इस्तेमाल ज्यादातर सोलर पैनल, चिप्स बनाने जैसे औद्योगिक कार्याें में ज्यादा होती है.

कुल मिलाकर सोने की खरीद रुकने से जितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उतनी चांदी से संभव नहीं है. इस बीच, अगर ऐसा हुआ कि लोग सोने की बजाय चांदी की खरीदारी को बढ़ाते हैं, तो सरकार चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर उसे काबू में ला सकती है. देश में फिलहाल चांदी की कीमत 2.75 लाख प्रति किलोग्राम है. युद्ध के चलते इसकी कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. 

ये भी पढ़ें:

Gold-Silver Rate: 'सोना न खरीदें...' पीएम मोदी की अपील के बाद आज घटा या बढ़ा गोल्ड रेट? जानें चांदी की कीमत 

Published at : 11 May 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Gold Silver Import Gold-Silver Import Gold-Silver Import Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए
गोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए
यूटिलिटी
Delhi Bus News: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड
दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, फ्री बस राइड के लिए अब जेब में होना चाहिए ये खास कार्ड
यूटिलिटी
Train Latest News: ट्रेन में चाहिए कंफर्म लोअर बर्थ? टिकट बुकिंग के समय अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, सफर होगा आसान
ट्रेन में चाहिए कंफर्म लोअर बर्थ? टिकट बुकिंग के समय अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, सफर होगा आसान
यूटिलिटी
Train News: बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई रेल, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari's PA Case Update: शपथ के बाद एक्शन मोड में CM शुभेंदु | TMC | BJP
Nepal में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग | Tribhuvan International Airport
Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shashi Tharoor On SIR: बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
बंगाल में कैसे हुई बंपर जीत? शशि थरूर ने बताया वो कारण राहुल गांधी, ममता बनर्जी दोनों हो जाएंगे खुश!
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश: चंबा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 6 लोगों की मौत
इंडिया
गलवान झड़प में मरे थे चीन के सैनिक, पहली बार जिनपिंग सरकार ने किया कबूल, सामने आया शहीदों की मां का वीडियो
गलवान झड़प में मरे थे चीन के सैनिक, पहली बार जिनपिंग सरकार ने किया कबूल, सामने आया शहीदों की मां का वीडियो
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
इंडिया
PM Modi WFH Model: 'वर्क फ्रॉम होम करें', पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा, होने वाला है कोई बड़ा फैसला?
'वर्क फ्रॉम होम करें', पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा, होने वाला है कोई बड़ा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
शिक्षा
CUET UG 2026 Exam: CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर पर न करें ये गलती; यहां देखें पूरी गाइडलाइन
 CUET UG 2026 परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर पर न करें ये गलती; यहां देखें पूरी गाइडलाइन
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget