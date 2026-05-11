गोल्ड तो नहीं, क्या चांदी के खरीद सकते हैं गहने? इससे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती क्या? जानिए

India Gold Import Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देश की जनता से खर्च में कटौती के उपाय अपनाने की सलाह दी. इसमें एक साल तक के लिए सोने की खरीद से बचने से लेकर गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं टालने और वर्क फ्रॉम होम करने जैसी चीजें शामिल हैं.

पीएम मोदी ने यह अपील एक ऐसे समय पर की, जब देश, ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के आर्थिक नतीजों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है. अब सवाल यह आता है कि सोने की खरीद की मनाही के बीच क्या चांदी पर निवेश किया जा सकता है? क्या इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर पड़ने की संभावना है? आइए जानते हैं.

चांदी की खरीद का विदेशी मुद्रा भंडार पर असर

सोने की ही तरह भारत बड़े पैमाने पर चांदी भी आयात करता है. भारत अपनी चांदी की जरूरत का लगभग 90 परसेंट ब्रिटेन, चीन और हांगकांग जैसे देशों से आयात करता है. चांदी भले ही सोने से सस्ती हो, लेकिन इसकी खरीद का भी भुगतान डॉलर में किया जाता है. ऐसे में भारी मात्रा में चांदी की खरीद से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है.

पीएम मोदी ने फिर सोने का ही क्यों किया जिक्र?

चांदी की ज्यादा खरीद से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ने के बावजूद पीएम मोदी ने सिर्फ सोने का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सोने का आयात बिल चांदी के मुकाबले काफी बड़ा है. भारत में सोना सम्पन्नता और निवेश का सबसे बड़ा तरीका है. यहां लोग सोने को 'रिजर्व एसेट' के रूप में जमा करते हैं. वहीं, चांदी का इस्तेमाल ज्यादातर सोलर पैनल, चिप्स बनाने जैसे औद्योगिक कार्याें में ज्यादा होती है.

कुल मिलाकर सोने की खरीद रुकने से जितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उतनी चांदी से संभव नहीं है. इस बीच, अगर ऐसा हुआ कि लोग सोने की बजाय चांदी की खरीदारी को बढ़ाते हैं, तो सरकार चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर उसे काबू में ला सकती है. देश में फिलहाल चांदी की कीमत 2.75 लाख प्रति किलोग्राम है. युद्ध के चलते इसकी कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.

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