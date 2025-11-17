Grow Co-founder Lalit Keshare: Groww के फाउंडर ललित केशरे की सफलता की कहानी आज हर जगह चर्चा में है. कंपनी के आईपीओ के बाद उन्होंने भारतीय अरबपतियों की सूची में अपनी जगह बना ली है. फ्लिपकार्ट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ललित केशरे वहां प्रोडक्ट मैनेजर थे. लेकिन वर्ष 2016 में उन्होंने फ्लिपकार्ट छोड़कर Groww की नींव रखी और आज वे अरबपतियों की कतार में शामिल हो चुके हैं.

Flipkart छोड़ 2016 में शुरू किया Groww

Groww का आईपीओ इसी महीने 12 नवंबर को लिस्ट हुआ और केवल चार कारोबारी दिनों में इसके शेयर 70 प्रतिशत से अधिक उछल गए. कंपनी का स्टॉक 174 रुपये पर बंद हुआ, जिससे Groww का कुल मूल्यांकन 9,448 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी अब कंपनी की कीमत लगभग 1.13 बिलियन डॉलर हो गई है.

ललित केशरे का सफर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से शुरू हुआ. उनका जन्म लेपा गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. सीमित सुविधाओं के बीच पले-बढ़े ललित पढ़ाई में मेधावी थे, इसलिए उन्हें खरगोन के एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा मिली. आगे उन्होंने जेईई क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की.

IPO के बाद 26000 करोड़ पार कंपनी वैल्यू

Groww की शुरुआत ललित केशरे ने अपने तीन साथियों—इशान बंसल, हर्ष जैन और नीरज सिंह—के साथ मिलकर की. इस ऐप ने लाखों लोगों को शेयर बाजार से जुड़ने का आसान रास्ता दिया. निवेशकों के भरोसे और फिनटेक सेक्टर की तेजी ने Groww के मार्केट वैल्यूएशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. फाउंडर्स की होल्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी का कुल मूल्य अब 26,000 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकलित किया जा रहा है.

बीएसई और एनएसई पर Groww 12 नवंबर को लिस्ट हुआ था. उस समय इश्यू प्राइस 100 रुपये रखा गया था. लेकिन महज चार कारोबारी दिन में 70 प्रतिशत स्टॉक्स चढ़ने के बाद यह 174 रुपये पर पहुंच गया.

