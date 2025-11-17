हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसमार्केट रेगुलेटर का अगले 3 से 5 वर्षों में शेयर निवेशकों की संख्या दोगुने का लक्ष्य, बोले सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे

मार्केट रेगुलेटर का अगले 3 से 5 वर्षों में शेयर निवेशकों की संख्या दोगुने का लक्ष्य, बोले सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे

सीआईआई वित्त पोषण शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पांडेय ने कहा कि पूंजी बाजार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियों को बाजार में लाए, ताकि निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

Sebi Chief on Investors: सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि बाजार नियामक अगले तीन से पांच वर्षों में शेयर बाजार निवेशकों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. उन्होंने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसमें निवेश के प्रति लोगों की बढ़ती उत्सुकता दिखाई दी. सर्वेक्षण के मुताबिक 20 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे किसी न किसी माध्यम से प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

शेयर निवेशकों की संख्या दोगुने पर जोर

जब पांडेय से पूछा गया कि अगले तीन से पांच वर्षों में उन्हें किस उपलब्धि पर खुशी होगी, तो उन्होंने कहा, “हम निवेशकों की संख्या को दोगुना करने की उम्मीद कर रहे हैं. अगर हम 10 करोड़ और निवेशक जोड़ते हैं, तो यह कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक होगा.” भारत में विशिष्ट निवेशकों की कुल संख्या अक्टूबर तक 12.2 करोड़ थी और 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद से इसमें तेज वृद्धि दर्ज की गई है.

सीआईआई वित्त पोषण शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पांडेय ने कहा कि पूंजी बाजार की जिम्मेदारी है कि वह अच्छी गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियों को बाजार में लाए, ताकि निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहे. उनके अनुसार, भारत की विकास कहानी किसी बुलबुले जैसी नहीं है, बल्कि यह उच्च आर्थिक वृद्धि, सरकारी सुधारों तथा निवेश और कारोबार सुगमता से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि घरेलू निवेशक आने वाले समय में बाजार को संभावित झटकों से बचाने वाली मजबूत ढाल बनेंगे.

नियमों को आसान बनाने का लक्ष्य

पांडेय के अनुसार, सेबी का उद्देश्य नए नियम जोड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसी नियम पुस्तिका तैयार करना है जो सरल, जोखिम के अनुसार संतुलित और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली हो. उन्होंने बाजार में बढ़ती परिपक्वता और जनविश्वास से जुड़े कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी पूंजी 2.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार केवल सात महीनों में 5.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह दर्शाता है कि सार्वजनिक बाजार लंबी अवधि की वित्तपोषण जरूरतों को प्रभावी और भरोसेमंद तरीके से पूरा करने में सक्षम हैं.

Published at : 17 Nov 2025 06:25 PM (IST)
