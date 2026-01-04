हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी कच्चे तेल की कीमतें? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों का क्रूड ऑयल पर असर

क्या अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी कच्चे तेल की कीमतें? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों का क्रूड ऑयल पर असर

Crude oil Prices: वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमलों के चलते अब कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि वेनेजुएला उन देशों में से हैं, जहां कच्चे तेल का उत्पादन अधिक होता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 04 Jan 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

Crude oil Prices: अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बीच एक बार फिर से भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है. इसका असर आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है. वेनेजुएला में अमेरिका के चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशंस और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को कब्जे में लिए जाने के बाद अब ग्लोबल लेवल पर तेल की सप्लाई में संभावित रूकावटों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. 

वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा

वेनेजुएला दुनिया के उन तमाम देशों में शामिल हैं, जहां बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन होता है. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है. हालांकि, पिछले कुछ सालों से अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई सीमित रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति निकोलस को पकड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कब्जे में लिए जाने के बाद वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री में अमेरिका की पकड़ और मजबूत होगी. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वहां अमेरिकी तेल कंपनियां अब बड़ी भूमिका निभाएंगी और वेनेजुएला की कंपनियों को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाएंगी. 

तेल की कीमतों पर क्या होगा असर? 

तेल की कीमतें फिलहाल थोड़ी कम हुई हैं और 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. हालांकि, हाल के दिनों में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल वाले देशों में से एक में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला की सरकारी एनर्जी कंपनी PDVSA ने जानकारी दी थी कि शनिवार तक तो उनका ऑयल प्रोडक्शन और रिफाइनिंग ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे था और अमेरिकी हमलों से उनकी फेसिलिटीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, यह बात भी उतनी ही सच है कि हमले से तनाव बढ़ेगा, तो तेल कंपनियों को काम करने में परेशानी होगी. जहाजों के लिए भी वेनेजुएला के बंदरगाहों पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिससे सप्लाई में रूकावट आएगी. 

भारत पर असर

भारत के नजरिए से देखे तो वेनेजुएला के साथ भारत के संबंध भी पहले से ही तेल के आयात पर आधारित है. हालांकि, 2021 और 2022 में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इसमें कमी आई थी. 2023-24 में फिर से तेल का कारोबार बढ़ा और वेनेजुएला से भारत का पेट्रोलियम आयात बढ़कर लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2023 में भारत कुछ समय के लिए वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था. जबकि फिलहाल चीन वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है. 

ये भी पढ़ें:

आप हमसे खरीदे सामान और रूबल में चुकाए कीमत... जानें भारत ने रूस से क्यों की ये डिमांड? 

Published at : 04 Jan 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
America Crude Oil Venezuela
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

BYD ने Tesla को बिक्री में पछाड़ा EV Market में बड़ा उलटफेर | Paisa Live
KFC–Pizza Hut Mega Merger! Investors के लिए Big News | Paisa Live
US Strike On Venezuela: Trump को Kim Jong Un की खुली धमकी, Maduro को नहीं छोड़ा तो होगा विश्वयुद्ध
US Strike On Venezuela: आंख पर पट्टी बांध कैदी की तरह NewYork लाए गए राष्ट्रपति Maduro । Trump
US-Venezuela Conflict: Nicolas Maduro को बंधक बनाए जाने के बाद शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
हेल्थ
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह
शराब का असर महिलाओं पर ज्यादा क्यों होता है? एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह
जनरल नॉलेज
L&T Owner: मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?
मेट्रो बनाने वाली Larsen & Toubro के मालिक कौन, किस धर्म से है इनका वास्ता?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget