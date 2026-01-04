हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस आप हमसे खरीदे सामान और रूबल में चुकाए कीमत... जानें भारत ने रूस से क्यों की ये डिमांड?

 आप हमसे खरीदे सामान और रूबल में चुकाए कीमत... जानें भारत ने रूस से क्यों की ये डिमांड?

India and Russia: रूस के बैंक अकाउंट्स में 50-55 अरब डॉलर के रूबल जमा हो गए हैं. इनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हो रहा है. भारत चाहता है कि रूस इनका इस्तेमाल भारतीय सामानों को खरीदने में करें.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 04 Jan 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

India and Russia: भारत ने रूस से अपील की है कि वह भारतीय सामानों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इंजीनियरिंग गुड्स, खाने-पीने की चीजों और मछली उत्पादों पर ट्रेड बैरियर्स या व्यापारिक अड़चनों को दूर करें. इन सेक्टरों में भारत काफी मजबूत है और रूस में इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है. ऐसे में निर्यात बढ़ाना ही एकमात्र जरिया है. 

भारत और रूस के बीच कारोबार तो बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन यह बैलेंस्ड नहीं है. भारतीय की तेल कंपनियों ने रूस से अधिक मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी की और इसकी कीमतें रूबल में अदा की गई. ऐसे में रूस के बैंक अकाउंट्स में 50-55 अरब डॉलर के रूबल जमा हो गए हैं. इनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं हो रहा है. भारत चाहता है कि रूस भारत से आयात बढ़ाए और सामानों के लिए कीमत रूबल में चुकाए. इससे दोनों के बीच कारोबार संतुलित रूप से होगा. 

कहां आ रही परेशानी?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय एक्सपोटर्स को रूसी बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रूस के बनाए गए अपने सख्त नियमों के चलते एक्सपोटर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर का अनिवार्य रूप से लोकलाइजेशन और रूसी साइबर सुरक्षा नियमों का पालन शामिल है.

रूस के अपने सख्त प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के चलते इंजीनियरिंग सामानों की शिपमेंट में भी देरी हो रही है. इसके अलावा, खाने के सामान, मछली पालन और कुछ मशीनरी कैटेगरी के लिए रूसी भाषा में डॉक्यूमेंटेशन का पालन करने से निर्यात और धीमा हो गया है.

दोनों के बीच बढ़ता व्यापार घाटा

यही वजह है कि रूस के साथ संतुलित रूप से व्यापार हो, रूसी बाजारों में भारतीय सामानों की पहुंच में आसानी हो, भारत ने रूस के सामने इस मुद्दे को उठाया है. भारत का रूस के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है. यानी कि जिस पैमाने पर आयात हुआ है, निर्यात उतना ज्यादा नहीं हो पाया है.

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीनों में ही भारत का व्यापार घाटा लगभग 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो ज्यादातर कच्चे तेल के इम्पोर्ट की वजह से है. इस बीच अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कुछ भारतीय रिफाइनरों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है. इस बीच, कुछ सप्लायर भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए, जिससे यह व्यापार घाटा कुछ कम हुआ है.

 

 

 

 

 ये भी पढ़ें:

सावधान! सोने-चांदी की फिर बढ़ सकती है कीमत, वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों का दिखेगा गहरा असर! 

Published at : 04 Jan 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Russia INDIA Rubal India Russia Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US-Venezuela Conflict: Nicolas Maduro को बंधक बनाए जाने के बाद शुरु हुआ विरोध प्रदर्शन
गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कौन चलाएगा वेनेजुएला? ट्रंप ने बता दिया अमेरिका का फ्यूचर प्लान
महाराष्ट्र
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
'भारत में कोई भी बांग्लादेशी...', BCCI के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की दो टूक
बॉलीवुड
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ, जानें क्या-क्या कहा
'धुरंधर' के फैन हुए साउथ सितारे, सूर्या से शिवराजकुमार तक ने जमकर की तारीफ
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
नौकरी
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
युवाओं के करियर के लिए बड़ा अवसर, IIT दिल्ली में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
लग्जरी की हद पार! शख्स ने मंगवाए 8 लाख के एक जोड़ी जूते, यूजर्स बोले- कार ले लेता भाई, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget