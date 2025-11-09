हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में इस सप्ताह हो सकती है हलचल, दो कंपनियां करेंगी अपने शेयरों का बंटवारा

शेयर बाजार में इस सप्ताह हो सकती है हलचल, दो कंपनियां करेंगी अपने शेयरों का बंटवारा

भारतीय शेयर बाजार में 10 नवंबर से शुरु हो रहा कारोबारी सप्ताह निवेशकों के लिए बहुत खास होने वाला है. इस सप्ताह दो कंपनियां अपने शेयरों को स्प्लिट करने वाली है. जानें रिकॉर्ड डेट और अन्य जानकारी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Split News: भारतीय शेयर बाजार में 10 नवंबर से शुरु हो रहा कारोबारी सप्ताह निवेशकों के लिए बहुत खास होने वाला है. इस सप्ताह दो कंपनियां Sampre Nutritions Ltd और Websol Energy System Ltd अपने शेयरों का स्प्लिट करने वाली हैं.

जिसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 14 नवंबर को फिक्स की गई है. इन दोनों कंपनियों के शेयरों के स्प्लिट करने के फैसले का फायदा छोटे निवेशकों को होगा. जो इन कंपनियों में निवेश करने का विचार कर रहे है.

Websol Energy System Ltd

सोलर एनर्जी कंपनी Websol Energy System Ltd ने अपने शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने का ऐलान लिया है. यानी अब कंपनी अपने प्रत्येक शेयर को 10 छोटे हिस्सों में बांटने वाली है. कंपनी अपने इस कदम से निवेशकों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है.

आमतौर पर जब किसी शेयर की कीमत ज्यादा हो जाती है, तो कंपनियां शेयर स्प्लिट करके छोटे निवेशकों तक इसकी पहुंच आसान बनाने के लिए ऐसा करती हैं.

Sampre Nutritions Ltd

फूड और न्यूट्रिशन क्षेत्र से जुड़ी Sampre Nutritions Ltd ने अपने शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने का फैसला लिया है. इस कदम के बाद कंपनी के प्रत्येक शेयर 2 हिस्सों में बंट जाएंगे. जिससे निवेशकों के लिए कंपनी के शेयर में निवेश करने का मौका अधिक होगा. बाजार जानकारों का मानना है कि, इस स्प्लिट के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी आने की उम्मीद है. 

क्या होता है स्टॉक स्प्लिट?

स्टॉक स्प्लिट कहने का मतलब होता है कि, जब एक कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को कई छोटे शेयरों में बांट देती है. जिससे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और साथ ही कंपनी के प्रत्येक शेयर की कीमत कम हो जाती है. जिससे छोटे निवेशक भी कंपनी ने निवेश कर पाते है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 09 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
प्राइवेसी पॉलिसी

