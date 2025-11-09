हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसविदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बरकरार, बढ़ती मांग से तेज होगी निवेश की रफ्तार

विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बरकरार, बढ़ती मांग से तेज होगी निवेश की रफ्तार

देश में स्थिर मांग को देखते हुए दुनिया की बड़ी उपभोक्ता कंपनियां भारत पर भरोसा दिखा रही हैं. इन कंपनियों के उत्पादों की मांग बढ़ सकती है. इसलिए वे लगातार भारत में निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India Consumer Market Growth: देश में स्थिर मांग को देखते हुए दुनिया की बड़ी उपभोक्ता कंपनियां भारत पर भरोसा दिखा रही हैं. विदेशी कंपनियां का मानना है कि, भारत में उनके उत्पादों की मांग बढ़ सकती है. इसलिए वे लगातार भारत में निवेश करने की योजना बना रहे है.

हालांकि, दूसरी तिमाही में हुई भारी बारिश, जीएसटी रिफॉर्म के बाद कंपनियों का प्रदर्शन स्थिर रहा है. जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि, आने वाले दिनों में बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है. ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक दर्जन से भी अधिक कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि, वे भारत में निवेश जारी रखने वाले हैं. 

क्या कहती है रिपोर्ट?

ईटी की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली कि, दुनिया की बड़ी दिग्गज उपभोक्ता कंपनी भविष्य में भारत में निवेश जारी रखने की योजना बना रहे हैं. ऐसा इसलिए कि, देश में इन उत्पादों की खपत स्थिर बनी हुई है. साथ ही इनकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

मोंडेलेज, यूनिलीवर, कार्ल्सबर्ग, कोलगेट-पामोलिव, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोका-कोला, पेप्सिको, एप्पल, पापा जॉन्स और डियाजियो जैसी कंपनियों की प्रमुख ने इस बात को स्वीकारा कि, भारत तेजी से बढ़ते हुए बाजार के रुप में आज भी अपना स्थान बनाए हुए है. 

ग्रामीण इलाकों में हो रही बिक्री

भारत में इन उत्पादों की बिक्री शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी होती है. ग्रामीण इलाकों में इन उत्पादों की बिक्री शहरों की तुलना में ज्यादा तेज बनी हुई है. कंपनियां जहां शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं, वहीं ग्रामीण हिस्सों में बिक्री स्थिर बनी हुई है.

कोलगेट-पामोलिव के सीईओ नोएल वालेस के मुताबिक, शहरों में मांग थोड़ी सुस्त है, लेकिन गांवों में स्थिति उम्मीद से बेहतर है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियां भी भारत में लगातार अपना निवेश बढ़ा रही हैं. एपल के सीईओ टिम कुक के अनुसार, सितंबर तिमाही में कंपनी ने भारत में अपना अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व हासिल किया है और देश में कई नए स्टोर भी खोले गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'खरीद लो...' तगड़ा मुनाफा करा सकता है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज को भी भरोसा

Published at : 09 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
India Consumer Market Growth Foreign Companies Investing In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
दिल्ली के झुग्गीवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार इस योजना से जोड़ेगी गरीब परिवार
विश्व
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
बांग्लादेश में सड़कें छावनी में तब्दील, मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात, जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
ट्रेंडिंग
Wedding Dance: दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस- वीडियो वायरल
दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget