एयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल

आज कल फ्लाइट से सफर करना आम बात हो गई है. ऐसे में अगर आप भी ज्यादातर फ्लाइट से सफर करते हैं तो फ्लाइट से जुड़े मुद्दे आपके लिए जरूरी हो सकते हैं. इस बीच एयर इंडिया और इंडिगो के प्रतिनिधि जल्द ही संसदीय समिति के सामने पेश होंगे. इस बैठक में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा होगी. इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं.

बड़ी बात ये है कि इस बैठक में एयर इंडिया-इंडिगो के प्रतिनिधि के अलावा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)और नागिरक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में फ्लाइट लेट से लेकर सेफ्टी और कई दूसरे जरूरी सवाल-जवाब किए जाएंगे. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि इस बैठ ने किन मुद्दों पर विशेष चर्चा हो सकती है?

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

इसमें इंडिगो की उड़ानों में रुकावट और एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट होने या फिर रुकावट आने से यात्रियों को परेशानी होती है.

वहीं फ्लाइटों में तकनीकी दिक्कतें आने का मुद्दा भी जरूरी है. आकंड़ों के मुताबिक, एयर इंडिया ग्रुप के 191 और इंडिगो के 148 फ्लाइटों में कई बार तकनीकी कमियां दर्ज की गई है.

इसके अलावा पायलटों की कमी और उनके काम करने के समय से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हो सकती है.

साथ ही कैंसिलेशन के दौरान टिकट का किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब से ज्यादा पैसे जाते हैं. ऐसे में फ्लाइट किराए और यात्रियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं. यानी इस बैठक में कई अहम सवाल जवाब किए जाने वाले हैं.

नवंबर में की जाएगी बात

लोकसभा सचिवालय के नोटिस के मुताबिक, सरकारी कंपनियों के कामकाज पर बनी 22 सदस्यों की संसदीय समिति अगले महीने यानी 2 नवंबर को एयर इंडिया और इंडिगो के प्रतिनिधियों से बात करेगी.

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