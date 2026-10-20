Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल

एयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल

एयर इंडिया और इंडिगो के प्रतिनिधि 2 नवंबर को 22 सदस्यीय संसदीय समिति के सामने पेश होंगे. बैठक में सरकारी विमानन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा होगी. फ्लाइट से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

आज कल फ्लाइट से सफर करना आम बात हो गई है. ऐसे में अगर आप भी ज्यादातर फ्लाइट से सफर करते हैं तो फ्लाइट से जुड़े मुद्दे आपके लिए जरूरी हो सकते हैं. इस बीच एयर इंडिया और इंडिगो के प्रतिनिधि जल्द ही संसदीय समिति के सामने पेश होंगे. इस बैठक में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा होगी. इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं. 

बड़ी बात ये है कि इस बैठक में एयर इंडिया-इंडिगो के प्रतिनिधि के अलावा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)और नागिरक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के अधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में फ्लाइट लेट से लेकर सेफ्टी और कई दूसरे जरूरी सवाल-जवाब किए जाएंगे.  ऐसे में जानने वाली बात ये है कि इस बैठ ने किन मुद्दों पर विशेष चर्चा हो सकती है?

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

  • इसमें इंडिगो की उड़ानों में रुकावट और एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी से मुद्दे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट होने या फिर रुकावट आने से यात्रियों को परेशानी होती है.
  • वहीं फ्लाइटों में तकनीकी दिक्कतें आने का मुद्दा भी जरूरी है. आकंड़ों के मुताबिक, एयर इंडिया ग्रुप के 191 और इंडिगो के 148 फ्लाइटों में कई बार तकनीकी कमियां दर्ज की गई है.
  • इसके अलावा पायलटों की कमी और उनके काम करने के समय से जुड़े नियमों पर भी चर्चा हो सकती है.
  • साथ ही कैंसिलेशन के दौरान टिकट का किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब से ज्यादा पैसे जाते हैं. ऐसे में फ्लाइट किराए और यात्रियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं. यानी इस बैठक में कई अहम सवाल जवाब किए जाने वाले हैं.

नवंबर में की जाएगी बात

लोकसभा सचिवालय के नोटिस के मुताबिक, सरकारी कंपनियों के कामकाज पर बनी 22 सदस्यों की संसदीय समिति अगले महीने यानी 2 नवंबर को एयर इंडिया और इंडिगो के प्रतिनिधियों से बात करेगी. 

SBI के 3.75 लाख ग्राहकों का डेटा लीक, हैकर्स का बड़ा दावा

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Business News Air India INDIGO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Silver Price: 1.5 लाख के पार हुआ सोना, चांदी ने भी किया बजट टाइट, दशहरे के बाद क्या और बढ़ेंगे दाम?
1.5 लाख के पार हुआ सोना, चांदी ने भी किया बजट टाइट, दशहरे के बाद क्या और बढ़ेंगे दाम?
बिजनेस
SBI के 3.75 लाख ग्राहकों का डेटा लीक, हैकर्स का बड़ा दावा
SBI के 3.75 लाख ग्राहकों का डेटा लीक, हैकर्स का बड़ा दावा
बिजनेस
Wipro की लाखों की नौकरी छोड़ी, अब कैसे 60 करोड़ महीना कमा रहा शख्स?
Wipro की लाखों की नौकरी छोड़ी, अब कैसे 60 करोड़ महीना कमा रहा शख्स?
बिजनेस
Royal Stag, McDowell's पर मंडराया खतरा, शराब कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी
Royal Stag, McDowell's पर मंडराया खतरा, शराब कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
दिल्ली NCR
Dussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
बॉलीवुड
Box Office Clash: 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 'उड़ता तीर' से 'तू है मेरी किरण' तक 8 धांसू फिल्में
23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 8 धांसू फिल्में
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विश्व
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
दिल्ली NCR
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
ट्रेंडिंग
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
'पापा की परी' का दिवाली स्टंट पड़ा भारी! बांहों में फटा रॉकेट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget