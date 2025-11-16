Alphabet पर वॉरेन बफेट का बड़ा दांव, खरीद डाले 4.9 अरब डॉलर के 17.9 मिलियन शेयर

Warren Buffett: दुनिया के सबसे बड़े इंवेस्टर वॉरेन बफेट (Warren Buffet) की कंपनी बर्कशयार हैथवे (Berkshire Hathaway) ने तीसरी तिमाही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के 1.79 करोड़ शेयर खरीदे हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प और एप्पल इंक में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम करते जा रहे हैं. इसका खुलासा एक ऐसे वक्त पर हुआ, जब सीईओ के रूप में 60 साल की उनकी लंबी पारी अब जल्द ही खत्म होने वाली है.

बर्कशायर के निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सौंपे गए रेगुलेटरी फाइलिंग में बर्कशायर ने कहा कि 30 सितंबर तक उनके पास अल्फाबेट के 1.785 करोड़ शेयर थे, जिनकी कीमत शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 4.9 अरब डॉलर थी.

इस बीच, बर्कशायर ने तीसरी तिमाही में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल (Apple) में अपनी हिस्सेदारी 28 करोड़ शेयरों से घटाकर 23.82 करोड़ शेयर कर दी है. यह कटौती कई तिमाहियों से जारी है, जिसके चलते उन्होंने पहले अपने पास पहले मौजूद 90 करोड़ से ज्यादा शेयरों में से लगभग तीन-चौथाई शेयर बेच दिए हैं. हालांकि, बावजूद इसके एप्पल 60.7 अरब डॉलर के साथ बर्कशायर के स्टॉक पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है.

इस कंपनी के बेच दिए सारे शेयर

इसके साथ ही बर्कशायर हैथवे ने Bank of America के 37.2 मिलियन शेयर भी बेच दिए, जिसे अब इसमें हिस्सेदारी कम होकर सिर्फ 7.7 परसेंट ही रह गई है. हालांकि, यह अब भी बर्कशायर की तीसरी सबसे बड़ी शेयरहोल्डिंग है. बर्कशायर हैथवे ने अमेरिकी होम बिल्डर D.R. Horton Inc में अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए हैं. यानी कि कंपनी में अब उनका निवेश शून्य है.

निवेश के मौके तलाश रही कंपनी

95 साल के बफेट इस साल के अंत में Berkshire Hathaway के CEO के पद से रिटायर होने वाले हैं. इस दौरान वह अपनी कंपनी के 382 अरब डॉलर के नकद भंडार को इस्तेमाल करने के निवेश के अवसरों की तलाश में हैं. हाल ही में इसने ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की पेट्रोकेमिकल यूनिट को 9.7 अरब डॉलर में खरीदने पर सहमति जताई है और यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप इंक में 1.6 अरब डॉलर की हिस्सेदारी भी हासिल की है.

