Multibagger Stocks: शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन कहावत है—‘नो रिस्क, नो गेन’. ऐसे में हर निवेशक चाहता है कि कम समय में अधिक रिटर्न मिले. इसी संदर्भ में आज हम एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसने पिछले पांच वर्षों में 2,600 प्रतिशत से भी अधिक रिटर्न दिया है. यानी इसने निवेश को पांच साल में लगभग 35 गुना बढ़ा दिया.

5 साल में 35 गुणा रिटर्न्स

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी निवेशक ने पाँच साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज वह राशि बढ़कर करीब 35 लाख रुपये हो चुकी होती. यह मल्टीबैगर शेयर है-V2 रिटेल लिमिटेड. पाँच साल पहले 2020 में इस शेयर की कीमत 66.54 रुपये थी, जो 24 नवंबर तक बढ़कर 2,301 रुपये हो गई.

हालांकि आज इसमें 1.35 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई. पिछले एक महीने में यह 2.5 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि छह महीनों में 15 प्रतिशत और एक वर्ष में 82 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. कंपनी की बात करें तो रामचंद्र अग्रवाल ने 2001 में V2 रिटेल लिमिटेड की स्थापना की थी.

क्या करती है कंपनी?

तेज विस्तार के बाद आज इसके 23 राज्यों के 195 शहरों में 259 स्टोर हैं. यह कंपनी रिटेल के अलावा स्मार्ट कपड़ों की बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है. वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व 709 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 86 प्रतिशत अधिक है.

