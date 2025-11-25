IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Indian IPO Market: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की बाढ़ आई हुई हैं. कई दिग्गज कंपनियां अपना आईपीओ शेयर मार्केट में ला चुकी है. इसी फेहरिस्त में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स भी शामिल हो गई है.

सेबी की ओर से कंपनी को मंजूरी मिली हैं. कंपनी आईपीओ के जरिए 4,900 करोड़ रुपए जुटाएगी. साथ ही स्टेंट मैन्युफैक्चरर सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी अमागी मीडिया लैब्स का भी आईपीओ जल्द ही बाजार में आने वाला है.

फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ

फ्रैक्टल एनालिटिक्स इस आईपीओ के माध्यम से 4,900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी 1,279.3 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर बाजार में लाएगी. वहीं, 3,620.7 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अगस्त महीने में सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किया था.

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों में से 264.9 करोड़ रुपए का उपयोग अपनी सहायक कंपनी Fractal यूएसए के ब्याज की री पेमेंट करने के लिए करेगी. इसके साथ ही कंपनी के विकास में भी पैसों को खर्च किया जाएगा. कंपनी का मानना है कि, इससे उसकी वित्तीय स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी, साथ ही एआई सेवाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी.

2 और कंपनियां ला रही है आईपीओ

अमागी मीडिया लैब्स और सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ बाजार में लाने वाली है. इसके लिए सेबी से सहमति मिल गई हैं. अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ के माध्यम से 1,020 करोड़ के फ्रेस शेयर और 3.41 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत जारी करेगी.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

