ट्रंप ने फिर छेड़ा टैरिफ राग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के बाद US प्रसिडेंट की नई धमकी

Trump Tariffs: दुनियाभर के देशों पर हाई टैरिफ लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को उस समय बड़ा झटका लगा, जब Supreme Court of the United States ने उनके इस फैसले को खारिज कर दिया.

कोर्ट के इस फैसले से जहां दुनियाभर के देशों को बड़ी राहत मिली, वहीं इसके बाद ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण अमेरिकियों को हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

यूएस राष्ट्रपति की नई चेतावनी

राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा कि इस फैसले से उन देशों और कंपनियों को फायदा मिलेगा, जो पिछले कई दशकों से अमेरिका का आर्थिक लाभ उठा रहे थे. उन्होंने अपने टैरिफ फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके पास अन्य तरीकों से टैरिफ लगाने का अधिकार है और वे इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रयासों को कमजोर किया है.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि कोर्ट को यह पता था कि वे हर हाल में देश के हित में टैरिफ नीति लागू करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उन देशों और कंपनियों को राहत दे दी, जो लंबे समय से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वे अब अन्य रास्तों से टैरिफ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

क्या है पूरा मामला?

इसके साथ ही, राष्ट्रपति Donald Trump ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक Federal Reserve के प्रमुख Jerome Powell की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन डीसी स्थित फेडरल रिजर्व कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं संभाला गया है.

समाचार एजेंसी Associated Press के मुताबिक, यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कई आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) को रद्द कर दिया है. इसके बाद अब ट्रंप प्रशासन करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर के टैरिफ राजस्व को दोबारा हासिल करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है.

ये भी पढ़ें: ईरान पर गिरती यूएस-इजरायल की मिसाइल से खौफ में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले फिर टूटकर गिरा