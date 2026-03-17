ईरान पर गिरती यूएस-इजरायल की मिसाइल से खौफ में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले फिर टूटकर गिरा

Dollar vs Rupee: Middle East में बढ़ते तनाव की वजह से भारतीय रुपये पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से बिकवाली ने रुपये को कमजोर कर दिया है. हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत होते ही रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 92.42 के स्तर पर पहुंच गया.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है. हालांकि, निवेशक Federal Reserve के ब्याज दर संबंधी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार में सतर्कता बनी हुई है.

क्यों टूट रहा रुपया?

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.35 प्रति डॉलर पर खुला और गिरकर 92.42 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 14 पैसे की गिरावट दर्शाता है. इससे पहले सोमवार को रुपया 92.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत बढ़कर 99.65 पर पहुंच गया. घरेलू शेयर बाजारों में BSE Sensex शुरुआती कारोबार में 91.62 अंक (0.12%) गिरकर 75,411.23 अंक पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 34.25 अंक (0.15%) फिसलकर 23,374.55 अंक पर आ गया.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Mirae Asset Sharekhan के रिसर्च एनालिस्ट Anuj Choudhary के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में हल्की कमजोरी और Strait of Hormuz के दोबारा खुलने की उम्मीद से रुपये की गिरावट कुछ हद तक थम सकती है. वहीं IndusInd Securities के वरिष्ठ शोध विश्लेषक Jigar Trivedi ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के कारण रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के ऊंचे दामों के चलते आयातकों को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि Reserve Bank of India (आरबीआई) ने रुपये को स्थिर रखने और अत्यधिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है.

अन्य प्रमुख संकेतक

वैश्विक तेल मानक Brent Crude 2.68 प्रतिशत बढ़कर 102.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) ने सोमवार को 9,365.52 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

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