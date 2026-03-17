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हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान पर गिरती यूएस-इजरायल की मिसाइल से खौफ में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले फिर टूटकर गिरा

ईरान पर गिरती यूएस-इजरायल की मिसाइल से खौफ में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले फिर टूटकर गिरा

Indian Currency: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से बिकवाली ने रुपये को कमजोर कर दिया है. हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत होते ही रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 92.42 के स्तर पर पहुंच गया.

By : राजेश कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 11:06 AM (IST)
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Dollar vs Rupee: Middle East में बढ़ते तनाव की वजह से भारतीय रुपये पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से बिकवाली ने रुपये को कमजोर कर दिया है. हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत होते ही रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 92.42 के स्तर पर पहुंच गया.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने रुपये पर दबाव बढ़ाया है. हालांकि, निवेशक Federal Reserve के ब्याज दर संबंधी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार में सतर्कता बनी हुई है.

क्यों टूट रहा रुपया?

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 92.35 प्रति डॉलर पर खुला और गिरकर 92.42 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 14 पैसे की गिरावट दर्शाता है. इससे पहले सोमवार को रुपया 92.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत बढ़कर 99.65 पर पहुंच गया. घरेलू शेयर बाजारों में BSE Sensex शुरुआती कारोबार में 91.62 अंक (0.12%) गिरकर 75,411.23 अंक पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 34.25 अंक (0.15%) फिसलकर 23,374.55 अंक पर आ गया.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Mirae Asset Sharekhan के रिसर्च एनालिस्ट Anuj Choudhary के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर सूचकांक में हल्की कमजोरी और Strait of Hormuz के दोबारा खुलने की उम्मीद से रुपये की गिरावट कुछ हद तक थम सकती है. वहीं IndusInd Securities के वरिष्ठ शोध विश्लेषक Jigar Trivedi ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के कारण रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के ऊंचे दामों के चलते आयातकों को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि Reserve Bank of India (आरबीआई) ने रुपये को स्थिर रखने और अत्यधिक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है.

अन्य प्रमुख संकेतक

वैश्विक तेल मानक Brent Crude 2.68 प्रतिशत बढ़कर 102.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) ने सोमवार को 9,365.52 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

ये भी पढ़ें: हो गया 5 परसेंट DA बढ़ने का ऐलान, खबर मिलते ही खुशी से झूम उठे इस राज्य के सरकारी कर्मचारी

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Indian Currency Dollar Vs Rupee
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