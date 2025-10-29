आज आएंगे यूएस फेड मीटिंग के नतीजे, ब्याज दर घटेगी या रहेगी बरकरार?

US Fed Meeting 2025: अमेरिका के फेडरल रिजर्व (फेड ) की नीतिगत बैठक के नतीजे 29 अक्टूबर यानि आज आने वाले हैं. बैठक के माध्यम से तय किया जाएगा कि, अमेरिका में ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं. हालांकि, कई जानकारों का मानना है कि, इस बार फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है.

जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद होगी. फेड के द्वारा अगर ब्याज दरों में कटौती की गई तो, इसका फायदा भारतीय शेयर बाजार में भी हो सकता है. कम ब्याज दर होने से निवेशक शेयर बाजार में भरोसा दिखाते है. वहीं अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो, शेयर मार्केट में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

कब शुरु हुई बैठक?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार से शुरु हुई है. इस 2 दिवसीय बैठक के नतीजों की घोषणा आज होने वाली है. फेड द्वारा नतीजे अमेरिका में दोपहर 2 बजे जारी किए जाएगे. भारतीय समयानुसार रात करीब 11:30 बजे इसकी जानकारी मिलेगी. बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नजर फेड की इस बैठक पर है.

देखना है कि, फेड के द्वारा ब्याज दर बढ़ाई या घटाई जाती है या फिर इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है. भारत के अलावा पूरे विश्व के निवेशक नतीजों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. इसके नतीजों का असर शेयर मार्केट से लेकर मुद्रा बाजार तक पड़ने वाला है. नतीजों की घोषणा के बाद, यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. जिसमें वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और देश के आर्थिक भविष्य को लेकर मीडिया से बातचीत करेंगे.

आरबीआई ने नहीं बदली थी रेपो रेट

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया था. समिति ने इसे 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया था.

