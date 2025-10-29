शादियों के सीजन से पहले सोने की चमक में जारी है उतार-चढ़ाव, जानें आज अपने शहर के ताजा रेट
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर 5 दिसंबर वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार 1,19,647 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार के कारोबारी दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार, 29 अक्टूबर को 1,19,647 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,19,646 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
29 अक्टूबर सुबह 10:35 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,19,416 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 230 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,20,104 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
वहीं, बुधवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखी जा रही है. 29 अक्टूबर को 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला चांदी 1,44,761 (प्रति किलो) रुपए पर ट्रेड करते हुए ओपन हुआ. खबर लिखे जाने तक, चांदी 1,44,729 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो पिछले बंद की तुलना में करीब 387 रुपए की उछाल को दिखाता है.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,21,730 रुपए
22 कैरेट - 1,11,600 रुपए
18 कैरेट - 91,340 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,21,580 रुपए
22 कैरेट - 1,11,450 रुपए
18 कैरेट - 91,190 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,22,290 रुपए
22 कैरेट - 1,12,100 रुपए
18 कैरेट - 93,500 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,24,480 रुपए
22 कैरेट - 1,14,100 रुपए
18 कैरेट - 93,360 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,21,630 रुपए
22 कैरेट - 1,11,500 रुपए
18 कैरेट - 91,240 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,21,730 रुपए
22 कैरेट - 1,11,600 रुपए
18 कैरेट - 91,340 रुपए
शादियों का सीजन शुरु होने वाला है. ऐसे में सोना और चांदी इन दोनों ही बहुमूल्य धातु की मांग तेज हो सकती है. शादी जैसे प्रमुख आयोजनों में लोग सोना और चांदी की खरीदारी करते हैं. जिससे इनकी मांग और कीमतों में इजाफा आता है.
