अमेरिका में बैंकिंग सेवाओं में आई तकनीकी परेशानी ने लाखों ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है. सोमवार को कई बड़े बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

कुछ लोग अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाए तो कई ग्राहकों के ट्रांजैक्शन अटक गए. इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी क्यों आई और क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है?

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डाउनडिटेक्टर पर आई शिकायतें- आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर ग्राहकों ने बैंकिंग सेवाओं में आ रही दिक्कतों की रिपोर्ट दर्ज कराई. कई बैंकों की सेवाएं प्रभावित- अमेरिका में जेपी मोर्गन चेज, बैंक ओफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, U.S. बैंक और Truist जैसे बड़े बैंकों के ग्राहकों ने ऑनलाइन सेवाओं में परेशानी की शिकायत की. ट्रांजैक्शन में हुई देरी- कुछ ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हुई, जबकि कई लोग अपना अकाउंट बैलेंस और हाल के ट्रांजैक्शन नहीं देख सके. लॉगिन करने में हुई परेशानी- कई ग्राहक मोबाइल ऐप और बैंक की वेबसाइट के जरिए अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे. बैंक ने दी सफाई- जेपी मोर्गन चेज के प्रवक्ता के मुताबिक, तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ ट्रांजैक्शन सामान्य से ज्यादा समय ले रहे थे. तकनीकी खराबी बनी वजह- इस परेशानी के पीछे जेपी मोर्गन चेज के इंटरनल हार्डवेयर सिस्टम में आया सॉफ्टवेयर बग बताया गया. Zelle पेमेंट भी प्रभावित- कुछ ग्राहकों को Zelle के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा. हालांकि, Zelle ने बताया कि उसका नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा था. साइबर अटैक का मामला नहीं- बैंक ने स्पष्ट किया कि यह परेशानी किसी साइबर हमले की वजह से नहीं हुई थी. ग्राहकों का पैसा कितना सुरक्षित- जेपी मोर्गन चेज के मुताबिक, ग्राहकों के अकाउंट और फंड सुरक्षित थे फिलहाल जमा रकम को नुकसान पहुंचने की कोई पुष्टि नहीं हुई. ग्राहकों को पेमेंट की स्थिति जांचने और बैंक के आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की सलाह दी गई. U.S. बैंक ने क्या कहा- बैंक के मुताबिक, उसके अपने सिस्टम प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ Zelle पेमेंट में देरी हो सकती थी.

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